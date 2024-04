Proiect al Asociației Stea și Spitalului Județean pentru prevenirea abandonului școlar

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cea care s-a ocupat de femeile din comunitatea romă din cartierul Sătmărel a fost dr. Szatmari Anamaria medic primar planificare familială. Aceasta a stat de vorbă cu persoane cu vârste între 35 și 60 de ani, pe care le-a informat și cărora le-a adus anumite conștientizări despre cât este de importantă educația în menținerea unei bune sănătăți.

“Pentru că ne pasă, am desfășurat prima activitate ca urmare a parteneriatului SJUSM prin cabinetul de Planificare Familială cu Asociația Stea, în cadrul proiectului ”Reducerea abandonului școlar în rândul tinerelor rome, printr-o abordare intersecțională” implementat de Asociatia E-Romnja cu sprijinul Cantonului Basel-Stadt, Elveția.

A fost prima zi dintr-o colaborare cu beneficiarii Asociația Stea și Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, prin Cabinetul de Planificare Familială Satu Mare. Am fost impresionată de “curățimea” lor. Sunt femei din comunitatea de la Sătmărel, cu vârste cuprinse între 35 și 60 de ani. Femei simple, frumoase, cu bun simț. Într-o oră de ” educație pentru sănătate” am învățat multe și am finalizat-o cu niște conștientizări legate de ce înseamnă să fii bun!”, ne-a spus dr. Szatmari Anamaria, medic primar planificare familială.

Mamele și tinerele au învățat educație pentru sănătate

Femeile din comunitatea romă din cartierul Sătmărel s-au bucurat de faptul că au avut parte de o primă astfel de activitate și și-au exprimat dorința ca și pe viitor să aibă parte de întâlniri atât de fructuoase și educative.

De asemenea, reprezentanții Asociației Stea au dorit să adreseze mulțumiri tuturor celor implicați, și care au făcut posibilă prima activitate din cadrul programului “Reducerea abandonului școlar în rândul tinerelor rome, printr-o abordare intersecțională”.

“Transmitem mulțumiri Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, în special Cabinetului de Planificare Familială condus de dr. Anamaria Szatmari, pentru activitățile de educație pentru sănătate realizate cu mamele și tinerele din comunitatea vulnerabilă din Sătmărel.

Discuțiile au fost foarte constructive. Observăm cu bucurie o creștere a nivelului de conștientizare cu privire la propria responsabilitate pentru a avea grijă de sine și de propria sănătate.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Reducerea abandonului școlar în rândul tinerelor rome, printr-o abordare intersecțională” implementat de Asociatia E-Romnja cu sprijinul Cantonului Basel-Stadt, Elveția”, au declarat reprezentanții Asociației Stea din municipiul Satu Mare.

