Radu Roca vrea să înființeze un centru de reabilitare a consumatorilor de droguri

Dacă anterior Mircea Govor, preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Satu Mare, candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare la alegerile din 9 iunie, a organizat o conferinţă de presă pe tematica asistenţei sanitare şi susţinerea medicilor din diversele secţii ale Spitalului Judeţean, iată că a fost rândul medicului veterinar dr. Radu Roca, candidat PSD Satu Mare la funcţia de primar al reşedinţei de judeţ, să apară în spaţiul public cu o altă problematică de maxim interes – consumul de droguri în rândurile elevilor şi necesitatea existenţei la Satu Mare a unui centru de prevenire, de consiliere şi de rezolvare a problemelor de asemenea factură.

La conferinţa de presă convocată cu această tematică de către dr. Radu Roca, candidat la funcţia de primar al municipiului Satu Mare din partea PSD, au mai participat: Gabriel Leş – fost senator PSD, prin vicepreşedinte al PSD Satu Mare, Mirela Suciu şi Manuela Rogoz, ambele candidate pentru funcţia de consilier local al municipiului Satu Mare, mame de adolescenţi.

După ce candidatul PSD la funcţia de primar al municipiului Satu Mare – Radu Roca a prezentat persoanele care-l însoţesc în această conferinţă de presă, a rostit o alocuţiune calată pe problema consumului de droguri în rândurile elevilor sătmăreni, necesitatea conlucrării dintre părinţi, cadrele didactice, instituţiile statului în recunoaşterea acestui flagen şi intervenţia concertată în combaterea fenomenului, în folosul tinerei generaţii.

Printre altele, Radu Roca a spus: ”Centrul de reabilitare și prevenție împotriva drogurilor Satu Mare se confruntă cu o realitate dură legată de dependența de substanțe interzise și alcool.

Pentru a oferi sprijinul necesar celor afectați și pentru a combate această problemă, am înființat numărul unic 119 pentru sesizări și combaterea acestui flagel în mandatul meu de prefect.

În perioada în care am fost prefect, am avut întâlniri cu: Consiliul Județean al Elevilor, Directorii unităților de învățământ, Președinții Asociațiilor de Părinți de la unitățile de învățământ din județ.

Scopul acestor întâlniri a fost promovarea campaniei „STOP VIOLENȚEI ȘI DROGURILOR” și a numărului unic 119.

La toate întâlnirile pe această temă, am implicat direct instituțiile competente, cu participarea reprezentanților: Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Direcției de Sănătate Publică, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – DGASPC, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare. Îmi doresc, atât în calitate de primar al municipiului Satu Mare, cât și ca părinte de adolescentă, să continui ceea ce am început în timpul mandatului de prefect. Vreau să promovez în continuare numărul unic 119, care până acum funcționa la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru raportarea cazurilor de abuz asupra minorilor.

Consider că doar împreună autorități, dascăli și părinți, putem combate acest fenomen și găsi soluții pentru a asigura o siguranță mai mare în școli și în jurul acestora.

Așa cum am mai spus și în cadrul altor întâlniri, nu cred că metoda ascunderii sub preș și a ochilor închiși ne protejează copiii.

Mai degrabă, recunoașterea existenței problemelor de trafic de substanțe interzise, violență, absenteism și bullying și căutarea de soluții pentru rezolvarea lor este calea corectă.

În ceea ce privește mediatizarea numărului unic național 119, aceasta este oportună și își poate atinge scopul nu doar prin măsuri de prevenire, ci prin colaborare concretă.

Noi trebuie să avem un centru pentru copilul cu adicții și o secție de neuropsihiatrie infantilă.

Intervenția în adicții se face medical și terapeutic. Astăzi, pentru cazurile de psihiatrie pediatrică suntem nevoiți să ducem copiii la Cluj.

Centru de Prevenție și Reabilitare a consumatorilor de droguri

În colaborare cu Consiliul Județean și cu autoritățile publice locale, îmi doresc să continui această bătălie prin înființarea unui Centru de Prevenție și Reabilitare a consumatorilor de droguri.

Ce ne dorim să realizăm prin acest centru? Sprijin profesionist, personalul specializat va oferi un suport dedicat și înțelegător pentru fiecare persoană care trece prin procesul de recuperare, Mediu sigur.

Centrul va asigura un mediu sigur și protejat, esențial pentru progresul și recuperarea fiecăruia; Tratament personalizat.

Fiecare pacient va beneficia de un plan de tratament adaptat nevoilor sale specifice, pentru o recuperare eficientă și durabilă. Investiția într-un astfel de centru nu este doar o investiție în clădiri și echipamente, ci este o investiție în sănătate.

Partidul Social Democrat vine cu acest proiect și sunt sigur că, prin implicarea tuturor instituțiilor și structurilor, împreună putem asigura un viitor copiilor și siguranța cetățenilor noștri”.

În alocuţiunile lor, Mirela Suciu şi Manuela Rogoz, candidate de funcţia de consilier local, în calitate de mame ale unor adolescenţi, şi-au manifestat susţinerea, dar mai ales implicare în ceea ce priveşte mediatizarea, recunoaşterea şi mai ales combaterea acestui flagel îngrijorător – consumul de substanţe interzise.

Gabriel Leş, prim-vicepreşedinte al PSD Satu Mare, în calitate de membru al Asociaţiei Teen Challenge România, care are o serie de filiale şi puncte de lucru în străinătate, iar la Satu Mare având reprezentanţă de doar câteva luni, şi-a exprimat convingerea că munca de informare, dar mai ales de comunicare cu tinerii de diverse vârste este obligatorie pentru a combate acest flagel privind consumul de droguri.

În ultima perioadă, spune Gabriel Leş, sătmărenii membri ai acestei organizaţii au dialogat cu mii de tineri din clasele a XI-a şi a XII-a ale liceelor din judeţ pentru a le face cunoscută situaţia referitoare la consumul de substanţe interzise în rândurile adolescenţilor, pericolul pe care-l reprezintă consumul acestor substanţe interzise, dar şi de a se lua măsuri de protecţie a tinerilor.

