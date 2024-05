Record de prezență la Târgul de Carte de la Torino, 222.000 de vizitatori

Asculta acest articol Asculta acest articol

Anul trecut, târgul a primit 215.000 de vizitatori, transmite Agerpres. Aproximativ 84% dintre vizitatori şi-au procurat biletele online, în timp ce 29% dintre cei care au trecut pragul târgului aveau vârsta sub 25 de ani, iar 61% aveau sub 40 de ani, după cum a declarat directorul general al evenimentului, Piero Crocenzi, la conferinţa de presă de închidere.

Programul târgului din acest an – prima ediţie organizată de Annalena Benini – a inclus prezenţa unor personalităţi de seamă, precum scriitorii Salman Rushdie, Roberto Saviano, Don Winslow, James Ellroy, Antonio Scurati şi clasicistul Luciano Canfora.