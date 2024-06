Reglementarea montării aerului condiționat în blocurile de apartamente

Radu Giurca si Nicolae Suta s-au intalnit cu satmarenii in Piata Somes

Ing. Radu Giurca si ing. Nicolae Suta, candidatii PDL pentru functiile de presedinte al Consiliului Judetean, respectiv primar al municipiului Satu Mare, s-au aflat sambata in mijlocul satmarenilor din Piata Somes si cartierele Micro 14 si 15.

In aceasta zi, in mijlocul comunitatii s-au aflat si o parte din candidatii partidului pentru Consiliul Local al municipiului Satu Mare (dr. Cosmin Ratiu, George Filip, Claudiu Ardelean) precum si pentru Consiliul Judetean (Daliana Lazar).