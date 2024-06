Restauratorii Muzeului dau viață istoriei demult îngropate

Asculta acest articol Asculta acest articol

Aceştia scot la lumină descoperirile arheologilor şi le transformă în adevărate opere de artă. Uneori aceştia îşi petrec chiar şi doisprezece ore pe zi în laboratorul de restaurare pentru ca publicul să poată admira aceste dovezi ale trecutului.

Despre munca lor şi conducerea Muzeului Judeţean are numai cuvinte de laudă şi recunoaşte că această colaborare dintre istorici şi specialiştii restauratorii este deosebit de importantă pentru ca instituţia să poată oferi publicului expoziţii bine documentate şi care să reflecte cât mai bine istoria.

“Muzeul Judeţean este o instituţie de cercetare de importanţă naţională, chiar cu notorietate internaţională, iar colegii restauratorii au o contribuţie serioasă la această notorietate. Descoperirile cenuşii sunt puse în valoare prin munca lor, iar specialiştii prin studiul lor integrează obiectele în circuitul istoriografiei, participă la conferinţe naţionale şi internaţionale unde vorbesc despre descoperiri şi prin asta promovează munca întregii echipe“, a mărturisit directorul adjunct al Muzeului Judeţean Satu Mare, Szocs Peter Levente.

Obiectele expuse într-un muzeu trec prin mai multe procese

Din cauza faptului că meseria nu este remunerată tocmai pe măsura aşteptărilor restauratorii din muzee se reorientează spre alte domenii. Nu este însă şi cazul doamnei Roxana Cobusceanu care şi-a petrecut mai bine de douăzeci de ani în muzeu ajutând arheologii să pună în evidență descoperirile realizate pe teritoriul judeţului Satu Mare. Povesteşte emoționată despre profesia ei şi nu se vede făcând altceva.

Puțini știu că obiectele expuse într-un muzeu trec prin mai multe procese, nefiind luate pur și simplu și etalate într-o vitrină. Procesele din spate sunt numeroase , însă trebuie să înțelegem și să respectăm munca unor oameni.

Procesul de restaurare durează foarte mult, unele obiecte fiind restaurate mulți ani, în funcție de complexitatea defectelor. În această meserie, pe lângă talentul și experiența ce își spun cuvântul, restauratorul trebuie să mai aibă o virtute< răbdarea. Veți înțelege privind pozele.

Pentru a ajunge restaurator este nevoie de multă pregătire, multe ore de practică, cunoștințe de chimie, fizică, istorie, artă, am putea spune că este una din cele mai dificile munci, pentru că este mai ușor să creezi o nouă piesă decât să restaurezi, sau să dai din nou culoare și strălucire unui obiect, unei opere de artă, care să poată produce, ca altădată emoție și admirație.

“Suntem ca niște medici care încearcă să vindece ­trecutul”

În această perioadă într-unul dintre laboratoarele instituţiei se află în lucru tezaurul monetar descoperit în zona localităţii Andrid compus din peste 130 de monede din argint. Specialiştii au ajuns la concluzia că monedele au fost îngropate aici de către un personaj destul de înstărit care fugind din calea otomanilor şi-a ascuns toată averea în această zonă pe care în prezent un agricultor din Andrid cultivă porumb.

Echipa a fost coordonată la acea vreme de arheologul Liviu Marta, însă acum tezaurul a ajuns pe mâna specialistului restaurator Roxana Cobusceanu. Munca în laboratorul de restaurarea este una frumoasă, dar migăloasă.

“Mie îmi place ceea ce fac, dar când am venit la Muzeu în urmă cu aproape douăzeci de nai nu ştiam ce se întâmplă în laboratorul de restaurare, fiecare obiect are frumuseţea lui, însă când am început să învăţ am avut norocul să văd dincolo de muncă, adică fac cu pasiune ceea ce fac, iar azi spun din toată inima că nu mă văd făcând altceva. Îi încurajez pe tinerii care vor să se îndrepte spre această profesie să o facă cu încredere pentru că este o meserie frumoasă, până la urmă atunci când faci ceva din suflet şi dăruire timpul trece repede şi nu bagi totdeauna în seamă toate neajunsurile, oboseala sau orele suplimentare”, povestește specialistul restaurator.

De la piepteni sculptați în os, la tezaure monetare

Sătmăreanca mărturiseşte că are o satisfacţie personală atunci când vede un proiect finalizat şi expus în sălile Muzeului Judeţean pentru că spune ea, fiecare obiect este important pentru ca publicul să aibă o imagine cât mai clară asupra contextului istoric. De asemenea, specialistul îşi aduce cu plăcere aminte că a avut posibilitatea de a lucra la câteva vestigii importante, dar şi la un tezaur monetar îngropat în zona Mediuşului Aurit.

“În cazul monedelor, în primă fază identificăm produşii de coroziune, tratamentul care îl aplicăm este unul chimic, după ce îndepărtăm depunerile de sol folosim, prin înmuiere în apă aplicăm acel tratament.

Acest tratament se întrerupe, au loc perieri reptetate pentru înepărtarea totală a produşilor de coroziune. Depinde de aliajul din care sunt confecţionate aceste monede, dacă procentul de argint este unul destul de bun atunci acestea se păstreză mai bine şi depinde şi de solul, de mediul în care au fost păstrate şi dacă componentele solului au fost sau nu agresive.

Am mai tratat în urmă cu câţiva ani buni un tezaur care avea 1800 de monede din argint şi şase din aur. Monedele pe care le văd oamenii în muzeu trec prin mai multe mâini, prin mâinile restauratorilor.

La final trebuie să aplicăm şi produse de conservare pentru ca aceste monede să nu fie atacate. Mediul înconjurător este foarte nociv, cu noxe foarte multe şi argintul este foarte susceptibil la noxele din mediu şi începe să se corodeze.

Periodic se verifică starea monedelor din cadrul expoziţiei şi dacă este cazul se repetă tratamentele. Principal este să respectăm regulile de restaurare“, spune specialistul Roxana Cobusceanu.

În acelaşi laborator am găsit şi un vas de ceramică din eneolitic pe care specialistul restaurator trebuie să îl reconstruiască din zeci de bucăţele, exact ca un puzzle. Sunt doar câteva dintre obiectele de patrimoniu care trec prin mâna ei şi pe care le îngrijeşte cu atâta migală şi pasiune încât unii dintre cei care trec pragul laboratorului ar putea crede că în mâna ei se rescrie istoria, însă după reguli foarte scricte şi reţeţe chimice.

Laboratorul de restaurare al Muzeului Județean Satu Mare, recent reabilitat

Recent, specialiştii restauratori se pot lăuda şi cu un laborator reabilitat, era un lucru necesar pe care îl aşteptau demult şi despre care unii cârcotaşi spuneau că nu este realizabil din cauza fondurilor puţine.

“Era un lucru necesar să se facă o renovare capitală pentru că trebuie să ne g]ndim și la sănătatea noastră, dar e important să punem pe primul plan și sănătatea pieselor pentru că noi suntem ca și niște medici care încearcă să salveze trecutul “, povesteşte Roxana Cobusceanu

O problemă majoră întâlnită în rândul restauratorilor este lipsa locurilor de muncă, deoarece numărul acestora depăşeşte numărul locurilor de muncă disponibile momentan pe piaţă. Ministerul Culturii nu mai face angajări de doi ani, iar meseria de restaurator în România nu există decât într-un sistem închis. Din cauza acestei situatii un specialist restaurator munceşte cât pentru doi specialişti, în timp ce salariul rămâne acelaşi cu toate că se presupune că bugetul Ministerului Culturii creşte de la an la an.

