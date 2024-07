România primește din partea Uniunii Europene 9.607.881,50 euro pentru lapte în școli

Asculta acest articol Asculta acest articol

În anul școlar 2024-2025, România beneficiază de un ajutor financiar din partea Uniunii Europene de 9.607.881,50 euro (47.804.975 lei) pentru distribuția laptelui natural de consum și a produselor lactate fără adaos de lapte praf.

Programul promovează nu doar alimentația sănătoasă, dar și susține producătorii și procesatorii de lapte din România.

Programul, gândit la nivel european, are drept scop principal încurajarea alimentației sănătoase la copii și sprijinirea fermierilor și procesatorilor de lapte. Este gestionat în cadrul Politicii Agricole Comune, sub egida DG AGRI, și este implementat uniform pentru toți elevii, indiferent de mediul în care trăiesc sau de gradul de bunăstare.

Adaptarea programului „Laptele Școlar” la nevoile actuale ale elevilor și școlilor este esențială pentru a maximiza beneficiile sale. Simplificarea legislației, diversificarea produselor oferite și implicarea directă a unităților de învățământ în procesul de achiziție ar putea îmbunătăți semnificativ eficiența și impactul acestui program.

Pe măsură ce România continuă să se modernizeze, astfel de ajustări vor asigura că programul rămâne relevant și benefic pentru generațiile viitoare de elevi.

Un program esențial pentru școală, pentru sănătate, pentru viitorii tineri și adulți care acum, în clase, alături de colegii și profesorii lor, își formează valorile pe care-și clădesc viața și deciziile viitoare.

Gândit ca o încurajare a vieții sănătoase, susținut cu zeci de milioane de euro, fonduri comunitare, an de an, răspândit la nivelul tuturor statelor europene, programul Lapte în școli are nevoie de o evaluare obiectivă după 20 de ani de funcționare, într-un moment în care copiii au nevoie și mai tare de repere sănătoase. Îmbunătățirea și adaptarea la nevoile copiilor din prezent sunt obiective necesare pentru potențialul programului Lapte în școli.

