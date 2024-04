România se confruntă cu un mare deficit de ­personal în instituţiile de apărare

Asculta acest articol Asculta acest articol

Anul 2024 va fi unul dificil pentru aceste instituții pentru că angajații actuali, mai puţini la număr, trebuie să se ocupe de aceleași probleme și la fel de multe dosare.

O problemă ar fi solicitările de pensionare a unui număr mare de angajați, asta din cauza discuțiilor din spațiul public privind schimbarea legilor care modifica sistemul de pensii speciale. Ministerul de Interne acționează în 2024 cu mult mai putini polițiști decât în anii precedenți, are cu o treime mai putini ofițeri în jandarmerie, iar IGSU are ocupată organigrama în proporție de 75%, deci ii lipsește un sfert din angajați.

La inspectoratul General al Poliției Romane lipseau la începutul acestui an 22% dintre ofițerii de poliție. Cât despre agenții care sunt în teren tot timpul și se asigură că este respectată ordinea și liniștea publică, 19% din organigramă nu este ocupată. Asta înseamnă ca aproape 2 din 10 agenți lipsesc, deci ceilalți 8 fac și munca celor care nu există în sistem. Pe minus este și personalul contractual, undeva la 21%, iar când tragem linie, la IGPR avem un deficit general de aproximativ 20 de procente. La Jandarmeria Română, mai bine de 3 din 10 posturi de ofițeri lipsesc, 36% este deficitul la maiștri militari, iar capitolul subofițeri are pe minus aproximativ 20% din personal. După ce tragem linie, aceasta instituție funcționează cu un deficit de peste 20% la nivel național.

Vine vara și vămile vor fi din nou aglomerate, asta din mai multe motive. Datorită numărului de turişti, apoi că nu suntem în Schengen 100% și controalele se mențin și în acest sezon, iar apoi pentru că lipsesc mulţi angajați și de la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Instituția care are în grijă frontierele României lucrează cu un minus de 20% la capitolul angajați. Are cu 16% mai putini ofițeri de poliție decât prevede organigrama, cu 21% mai puţini agenție de poliție și lipsește și personalul contractual, cu vreo 21%. Per total, Poliția de Frontieră are lipsă cam 2 din 10 angajați, deci ceilalți 8 trebuie să facă și munca celor care lipsesc din sistem.

Inspectorul General pentru Situații de Urgență, o altă instituție extrem de importantă în țara noastră, care funcționează cu mai puţini angajați decât prevede organigrama. Practic este a doua instituție cu cele mai mari probleme la capitolul personal. Un sfert din ofițeri nu există și cifrele de la Ministerul de Interne arată că IGSU are lipsă aproape jumătate din maiștri militari. Deficitul este mare și la subofițeri, unde 20% din organigramă nu este ocupată, iar personalul contractual este mai puţin cu mai bine de o treime. Per total aici avem un minus de 24% din numărul total de posturi prevăzute în organigrama instituției.

La Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, este cel mai mare deficit de personal. 39% din organigramă lipsește. Este componentă a Sistemului național de servicii medicale de urgență și execută misiuni de zbor ca operator aerian al S.M.U.R.D. Adică acești oameni se preocupă de salvarea persoanelor aflate în dificultate şi pentru asigurarea unui climat de ordine şi linişte publică. 36% din ofițeri lipsesc, 46% din posturi de maiștri militari sunt neocupate, iar deficitul la capitolul subofițeri este de aproximativ 37%. Cât despre personalul contractual…6 din 10 angajați nu există. Unii s-au pensionat, alții, nemulțumiți poate de salarii, s-au orientat către alte joburi, mai bine plătite, iar tinerii e posibil să nu mai fie interesați să se mai facă polițiști, pompieri sau să lucreze în sistemul pentru situații de urgență, unde totul se desfășoară contra cronometru.

