Sătmăreanul Alex Oroian, medaliat cu bronz la Campionatele Naționale de spadă seniori

La competiție pareticipă un grup numeors de spadasini de la CS Satu Mare, CS Olimpia SatuMare și LPS Satu Mare.

În prima zi a competiție s-a disputat concursul indivudual la masculin masculină, probă la care au luat startul 54 de sportivi dina care 12 au fost sătmăreni.

Rezultate ale spadasinilor sătmăreni

Cel mai bun rezultat al spadasinilor sătmăreni a fost obținut de Alex Oroian care s-a clasat pe locul 3 și a cucerit medalia de bronz.

Alex Oroian, campion național în urmă cu un an, a tras foarte bine pînâ în semifinale fază în care s-a înclinat în fața lui Lucian Ciovică (CSU Craiova) scorul fiind de 15-10 în favoarea sportivului oltean. Un rezultat bun pentru Oroian, dar sub nivelul așteptărilor după aurul cucerit în urmă cu un an. Alături de Lucian Ciovică, în finală a ajus colegul lui de club, Alin Mitricvă. Ultimul s-a impus cu 12-11 și a intrat în posesia medaliei de aur.

Alte rezultate ale spadasinilor sătmăreni: Adrian Dabija (CSM Olimpia) – locul 5, Tudor Surducan (CSM Olimpia) – 9, Marton Mezinger (CSM Olimpia) – 20, Szabo Szabolcs (CSM Olimpia) – 24, Anton Cîmpan (CSM Olimpia) – 34, Szilagyi Balazs (CSM Olimpia) – 36, Cezar Panas (CSM Olimpia) – 40, David Molnar (CS SM) – 44, Mate Mezinger (CS SM) – 50, Norbert Pall (CS SM) – 51, Rareș Farcaș (CS SM) – 62, Kovacs Szillard (CS SM) – 64.

Competiția continuă vineri cu începere de la ora 9.00 cu proba pe echipe. Pe listă de concurs se află 14 echipe, dintre care 3 sunt sătmărene: CSM Olimpia Satu Mare 1, CSM Olimpia Satu Mare 2, CS Satu Mare.