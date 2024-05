SCANDAL POLITICO-BISERICESC la Poienile Izei. Avem declarațiile părților implicate: primăriță în funcție și preotul paroh ortodox

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce spune primarul – candidat al PSD la un nou mandat

”Îmi exprim profundul regret și indignarea față de incidentul care a avut loc ieri în Sfânta Biserică din comuna Poienile Izei pe care o conduc. Ca fiică a satului, enoriașă și credincioasă, am fost șocată să fiu tratată într-un mod atât de lipsit de respect și iubire creștină.

Ieri, la ora 10:30 am mers la biserică așa cum obișnuiesc să merg de fiecare dată. Intrând în biserică, nici nu am am apucat sa îngenunchez că părintele paroh a ieșit din altar, a oprit slujba și a venit la mine și m-a chemat în mijlocul biserici. M-a întrebat ce caut în biserică și dacă știu ca eu nu am voie să intru biserică, decât după ce voi ține canoane grele iar dacă nu le țin să părăsesc biserica în acel moment și să nu mai intru altul, ca dacă nu plec eu se dezbracă el și pleacă de la liturghie.

Am rămas șocată în acel moment, și l-am întrebat de ce, și ca canoanele mi le dă duhovnicul la spodevanie nu preotul la slujba. I-am spus părintelui ca nu trebuie sa plece el, voi pleca eu iar el in acel moment s-a dus în fața altarului și la microfon a spus ca primarul sa plece din biserică ca sabotează biserica și dacă nu tine canoane nu mai are ce căuta în biserică până nu le ține și dacă nu pleacă primarul se dezbracă de haine și pleacă el.

Când spunea aceste cuvinte către enoriasii prezenți la slujbă eu eram deja spre ieșire, m-am întors respectuos către părinte m-am aplecat în fața lui și i am zis “părinte mii de scuze că am îndrăznit să vin astăzi la biserică, nu trebuie să plecați dumneavoastră voi pleca eu”

După plecarea mea, a chemat un alt credincios din comunitate în strana biserici să-i spună ca să țină canoane și face mătănii sau părăsește biserica și el, ca nu are dreptul să rămână în biserică . Enoriașul i-a spus ca nu ține nici canoane, nu face nici mătănii, nici nu părăsește biserica ca el a venit la slujbă nu la spovedanie și frecventează biserica de 40 de ani.

Părintele nu este la prima denigrare împotriva mea atat ca și persoană cat și ca și primar:

A doua zi de Paște , Primăria Poienile Izei și Consiliul Local a organizat un eveniment în comuna, și părintele și-a permis din fața altarului să spună ca primarul comunei are greșeli de redactare în anunțul privind evenimentul și ca schimba ora începeri evenimentului (nu era autorizat de nimeni în acest sens) – eveniment anunțat și promovat dinainte;

Acum 2 ani la un eveniment organizat de primărie și părintele a fost invitat să ridice un paus în memoria celor căzuți pe front, dar el înainte de a începe evenimentul a anunțat față de sute de oamneii ca vede primarul cu mapa în brațe, dar să lase mapa și să meargă la sapă ca sunt prea mulți cu mape și că primarul are nici voie să vorbească nimic aici.

Nu am greșit cu nimic și consider că este inacceptabil să fiu tratată astfel de către preotul paroh. Această experiență m-a întristat profund și m-a făcut să mă întreb despre valorile și principiile pe care se bazează această comunitate. Îmi doresc ca astfel de situații să nu mai aibă loc și să ne putem întoarce la spiritul de iubire, înțelegere și toleranță care ar trebui să caracterizeze orice comunitate religioasă” ne-a declarat Mirela Bârlea, primarul comunei Poienile Izei.

Preotul paroh Ioan Pop, reacționează

”Totul a început de Paști, când a doua zi se face un joc după Vecernie. Și doamna primar nu a întrebat cum e programul de slujbe. La noi în comunitate este o înțelegere: când are omul o nuntă nu se bagă altul peste el. Mai mult nu peste slujba bisericii. La noi se închid și birturile două ore cât este slujba bisericii. Dânsa nu o întrebat și o dat un anunț pe facebook și m-a pus într-o situație penibilă că o fost exact în timpul vecerniei. I-am spus că am văzut și m-am gândit că o greșit primărița și o vrut să scrie ora 15.30 dar o trecut 14.30 că doar nu subminează slujba.

Dacă era înțelegere cu chestia asta nu se ajungea aici, dar acum cu alegerile astea s-a creat așa o degenerare din competiție în agresivitate, cum se spune. Apoi o dat al doilea anunț că ea nu discută și jocul îl face la ora 14.30. M-am dus și eu la joc acolo, că sunt unul dintre fondatorii evenimentului și i-am spus că nu este potrivit. Că de ce mă bag eu. Eu nu mă bag dar nu e bine să subminezi lucrurile pentru că într-o comunitate un asemenea eveniment ca slujba nu e bine să o subminezi. Dacă cineva are o înmormântare nu pui o alta la aceeași oră. Sau o nuntă. Într-o comunitate mică. O zis că nu discută. I-am spus că aici nu este vorba de ambițiile între doi oameni, aici este vorba de o chestiune pentru care o să cazi sub incidență canonică și dacă persiști cu lucrurile astea o să ajungi ca să nu mai poți merge la sfânta liturghie, la biserică. O zis că nu o interesează. I-am zis atunci ai grijă că fenomenele se complică. Adică nu poți să fi împotriva bisericii și să spui că mergi la sfânta liturghie. Dar nu picepe lucruri. Acum sigur este penibil și pentru mine și pentru comunitate, dar nu pot amesteca lucrurile. Acum sigur că orice se întâmplă popa trebuie să tacă.

O venit la biserică și i-am spus: păi nu ți-am spus că trebuie să îți ceri iertare pentru bulversarea ruduielilor bisericești. Aici nu este de glumă. Atunci i-am spus că nu poti lua parte la slujbă în condiții astea de antagonisme și abiții. Și zice: atunci plec de la slujbă, nu-mi cer eu iertare publică și nu știu ce. Atunci nu sta la slujbă. Păi și dacă nu plec. Zic că dacă nu pleci tu atunci trebuie să plec eu. Lucrurile sunt complicate în sensul că toți trebuie să știe că sunt și consecințe.

Va fi bine dacă își va cere iertare și va înțelege că degeaba pune presiune pe mine că popa trebuie să tacă. Popa trebuie să tacă și trebuie să grăiască când trebuie să grăiască. Alții vor spune: ni mă la popa nu zice nimic, uită-te ce fac ăia. Cei tineri care s-ar distra vor spune că bine o zis primărița, ceilalți care știu că o fost slujba zic că v-o lăsat popa să bateți dobele în timpul slujbei. No acuma… auziți: Dracul urlă răcnind ca un leu căutând pe cine să înghiță, asta-i treaba.

Acum trebuie să ne alegem partea cum se spune, dar nu poți să faci compromisuri la situații din astea evidente de sfidare, de bulversare a sfintelor slujbe. Acum celelalte îs administrative, dar celelalte canonice și liturgice îs bine statornicite. Într-o comunitate trebuie să ai puțină rânduială” a declarat telefonic preotul paroh Ioan Pop.