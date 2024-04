Se pot depune proiecte pentru formarea a 100.000 de profesori în pedagogie digitală

Cercetările recente arată că și copiii preșcolari se pot angaja în forme de bullying, direct și indirect, iar copiii vorbesc despre tachinare ca despre ceva ce îi supără, îi determină să nu se mai joace cu colegii și le dă dureri psihosomatice, precizează Organizația “Salvați Copiii”.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.