Sfânta Liturghie Arhierească de hram la biserica din Tăuții de Sus

„Am revenit la Parohia Tăuții de Sus, unde comunitatea și-a construit această monumentală biserică cu dimensiuni de catedrală, cu o pictură foarte frumoasă, executată de pictorul de categoria I Ioan Botiș din Maramureș. Biserica a început în 1990, sub îndrumarea părintelui Vasile Augustin, care a păstorit aici 30 de ani și a fost încheiată construcția ei, pictura și înzestrarea în 2012, când am și sfințit-o împreună cu Înaltpreasfințitul vrednic de pomenire Părinte Arhiepiscop Justinian. În 2014 a venit aici Părintele Adrian Mihali, care mi-a fost diacon 10 ani și este, iată, de 10 ani păstor aici. El a continuat lucrarea frumoasă la această parohie și a recâștigat în proces biserica monument istoric, în 2020, o biserică valoroasă prin susținerea competentă și foarte, foarte eficientă a avocatului Călin Herța, care a reușit să aducă biserica în patrimoniul parohiei și a devenit biserica monument, biserica mamă, un reper, un punct important în viața parohiei. Acolo se fac evenimentele istorice și slujbele de prohodire a morților, a devenit capelă mortuară. S-a construit un lumânărar și l-am binecuvântat astăzi, l-am sfințit. Ne bucurăm că, pe lângă proiectul „Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară”, aplicat în eparhia noastră, preoții zidesc tot mai des și lumânărare, pentru ca viața liturgică a bisericii să se desfășoare în condiții normale. Noi știm că preoții le spun credincioșilor că, atunci când vin la biserică, pe lângă rugăciunile pe care le rostesc în particular, e bine să aprindă și câteva lumânări, ca odată cu rugăciunea pe care o rostesc, să se înalțe la Dumnezeu și ofranda lor. Lumânarea costă 1 leu. Dacă aprind două sau patru sau șase lumânări, sunt bănuții lor, câștigați de ei, și odată cu rugăciunea pe care o fac, aduc și această ofrandă, care este cea mai modestă, dar este ofrandă a lor și atunci pentru conștientizarea acestor lucruri, preoții, și pentru a pune la dispoziția credincioșilor posibilitatea de a aprinde lumânări pentru vii și pentru morți, preoții construiesc frumoase lumânărare, pe care le binecuvântăm, ne bucurăm și apreciem aceste lucruri. Comunitatea are un număr de 560 de familii, aproximativ 1.800 de credincioși, este comunitate vie, cu o natalitate deosebită. Părintele Adrian își face datoria și împreună cu Consiliul Parohial duc mai departe această moștenire frumoasă, care este biserica de zid și întreg patrimoniul parohiei, pentru că, până la urmă, biserica este a lui Hristos, iar noi suntem chivernisitori. Patrimoniul întreg este al Bisericii Ortodoxe și biserica în sine este biserica lui Hristos. Nu este a noastră, noi suntem chemați la slujire, la propovăduire, suntem cinstiți de Dumnezeu și privilegiați să fi fost chemați să slujim la Sfântul Altar, să fim luați din popor, să stăm înaintea poporului, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să săvârșim Sfintele Taine, să sfințim, să luminăm și să ajutăm poporul ca să se mântuiască. Nu să-l încurcăm pe calea lui spre mântuire cu pilda vieții noastre, care, uneori, poate să fie mai puțin pilduitoare. Și întotdeauna păstorul trebuie să fie în frunte, așa cum se întâmplă în 99 la sută din cazurile de păstorire din parohiile, din mănăstirile, din Biserica noastră Sfântă Ortodoxă, una Sfântă, Apostolească și duhovnicească Biserică. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi. Este un fel de a sărbători hramul Duminica Tuturor Sfinților anticipat. Duminica pică întotdeauna după Sfintele Rusalii, prima duminică după Rusalii, dar de data aceasta avem o aniversare importantă, 30 de ani de la întemeierea Mănăstirii Țeghea, și va trebui în acea duminică să fim acolo, mai ales că avem și un oaspete important, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, care va sluji împreună cu noi la acest eveniment. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie Arhierească fost oficiată de un sobor alcătuit din Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial onorific, fost paroh, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, paroh, Pr. Ionuț Todorca, consilier eparhial cultural, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Adrian Tirean, inspector control financiar intern, Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Pr. Adrian Morar, referent social, Pr. Bogdan Ciocotișan, președintele ATOP Baia Mare, Pr. Virgil Pâslă, de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Baia Sprie, Pr. Dumitru Gligan, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, și corul parohiei, dirijat de Florentina Cerneștean.

Între oficialități s-au aflat primarul Alin Bîrdă al orașului Baia Sprie, viceprimarul Ștefan Sarca, Vasile Gherman, directorul Căminului de Bătrâni din Baia Sprie, membru în Adunarea Eparhială, Octavian Cerneștean, fost viceprimar.

Cuvântul de învățătură

„Aceasta este duminica, în care suntem (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic n.n.), în care, iată, Dumnezeu, prin aleșii Săi, prin bărbat luminat (Sfântul Împărat Constantin cel Mare n.n.), ne-a lăsat sfânta și dreapta credință pe care noi o avem, o avem de la Sfântul Apostol Andrei, de la slujitorii Bisericii lui Hristos de 2000 de ani, episcopi, preoți, diaconi, voievozi creștini, români drept credincioși, eroi martiri creștini, regi creștini, regele Mihai a avut o viață similară cu a Împăratului Constantin cel Mare, și mama Împărăteasă Elena a fost abandonată, și mama Sfântului Constantin a fost abandonată, și a fost crescut în Biserică regele Mihai, un rege cu viață sfântă, care a zis: primul meu pedagog a fost mama, ortodoxă, grecoaică, împărăteasa Elena, și cartea mea de căpătâi – Biblia, restul nu contează. De aici am învățat să fiu om, să cred în Dumnezeu, să-mi iubesc poporul, patria și să respect persoana și demnitatea umană. Ei, aceasta ne învață Biserica și despre aceasta sunt toate rânduielile aici sfinte, să ne ridice de la statutul de ființe căzute, sau degradate, sau instinctuale, la ființe cugetătoare, privitoare în sus, care vorbesc cu Dumnezeu, deși suntem pe pământ, avem mintea ațintită în cer și avem lumina Duhului Sfânt, Care ne conduce spre Dumnezeu prin Sfânta Scriptură, prin Sfintele Taine, prin Sfânta Liturghie, prin Sfinții Părinți și prin toate rânduielile Părinților noștri Sfinți pe care i-am avut. Amin!”

Distincții

După otpust, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a distins pe marele avocat Călin Herța, fiu al satului, cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”, pentru meritul de a readuce biserica monument istoric din piatră în patrimoniul Parohiei Tăuții de Sus, după ce ea a fost pierdută într-un proces nedrept.

Cu Diplome ale Anului Omagial au fost distinși binefăcătorii Călin Tuns, Octavian Cerneștean și Pavel Breban.

Binecuvântarea lumânărarului

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat noul lumânărar ridicat în incinta bisericii, sub ocrotirea Învierii Domnului, a rostit rugăciunile cuvenite și a stropit cu aghiazmă exteriorul și interiorul lui.

Pr. Adrian Mihali, consilier administrativ, paroh: „Zi de mare bucurie este astăzi, 16 iunie 2024, la Parohia Tăuții de Sus, cu bunii credincioși pe care îi păstoresc de zece ani, pentru faptul că sărbătorim astăzi anticipat hramul bisericii noastre, Duminica Tuturor Sfinților. Cu această ocazie, ne-am bucurat de arhiereasca binecuvântare și prezență a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care a binecuvântat și noul lumânărar, pe care l-am construit în curtea bisericii noi, un lumânărar frumos, spunem noi, în stil bizantin, care copiază anumite elemente arhitecturale din biserica de zid „Duminica Tuturor Sfinților”. Acest loc nădăjduim să fie un loc de reculegere și de rugăciune pentru toți credincioșii, atât pentru cei vii, cât și în amintirea și pomenirea celor adormiți ai noștri.”

Andrei Fărcaș