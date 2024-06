Sfaturi esențiale pentru jucătorii de Blackjack Live

Asculta acest articol Asculta acest articol

Sfaturi pentru jucătorii de blackjack live

Jocul de blackjack este atât de complex datorită modului în care jucătorii pot micșora avantajul casei prin aplicarea strategiei potrivite. Dacă ești pasionat de blackjack, ți-am pregătit câteva sfaturi.

Adrenalina atinge cote maxime când joci blackjack, asta pentru că în doar câteva secunde poți să câștigi sau să pierzi mâna respectivă. Este adevărat că blackjack-ul este un joc de noroc, dar deciziile pe care le iei pot influența rezultatul final.

Strategia de bază este ușor de aplicat la blackjack chiar și de jucătorii aflați la început de drum. Dacă atunci când ești într-un cazinou este mai greu să o ai deschisă în față, dacă joci http://blackjack live online, poți păstra un tab permanent în care să vezi ce să faci în orice situație. Din punct de vedere matematic, probabilitatea de a lua o decizie mai bună va crește dacă vei aplica strategia de bază.

Joacă numai mâinile bune

Mai ales când ești la început de drum, nu are rost să te complici prea mult în cazul în care nu ai încredere în cărțile pe care le ai în față. De asta este indicat să joci doar mâinile bune. Spre exemplu, dacă prima ta carte este As sau primele două însumează 11, poți dubla dacă dealerul are o carte de la 2 la 10. Iar dacă suma cărților tale este între 12 și 16, poți cere încă o carte în cazul în care dealerul are una de la 7 la As. În cazul în care ai între 17 și 21 în total, mereu să te oprești.

Când să dai Surrender la blackjack?

Unele mese de blackjack permit această opțiune. Poți apela la ea în cazul în care dealerul are 9, 10 sau As, iar tu ai 16. Ori dacă dealerul are 10 și tu ai 15. Șansele tale de a fructifica mâna respectivă sunt mici, astfel că e mai indicat să renunți, dacă ai această opțiune.

Când să faci split la blackjack?

Cea mai bună soluție pentru a face split la blackjack este atunci când ai doi Ași sau doi Optari. În niciun caz să nu faci split când ai doi decari. Ai deja un total de 20, o mână cu care greu poate fi bătută din punct de vedere matematic.

Când să dublezi la blackjack?

Cele mai mari șanse să câștigi o mână la blackjack după ce dublezi este atunci când totalul tău este 11. Atunci este indicat să apelezi la dublaj, deoarece din punct de vedere statistic vei avea o probabilitate destul de mare să ai succes.

Cum să joci mâinile mai delicate în blackjack?

În cazul în care totalu http://cărților de joc pe care le ai este între 13 și 15, mai cere o carte din partea dealerului. Iar dacă totalul este 16 sau 17, poți să dublezi în cazul în care dealerul are prima carte între 2 și 6. Altfel, mai solicită o carte.

Ce sisteme poți să aplici pentru pariurile la blackjack?

Jucătorii mai experimentați știu că dimensiunea pariului este foarte importantă. Tocmai din acest motiv, ei încearcă anumite sisteme pentru a se asigura că http://își gestionează bugetul cât mai bine. Sistemul Labouchere este unul dintre cele mai populare. Este un sistem ceva mai complex, în care, spre exemplu, vei scrie pe o foaie un șir de numere: 1, 1, 3, 8, 2, 5.

Vei aduna primul și ultimul număr din șir, iar suma va reprezenta numărul de unități pariate. Dacă vei câștiga mâna, vei șterge cele două numere din șir. În cazul în care este pierdut, se va adăuga suma la finalul șirului și se va continua cu pasul următor în același fel. În exemplul pe care l-am dat, primul pariu ar fi de 6 unități. Dacă vei pierde mâna, următorul pariu va fi de 7 unități (1+6). Iar dacă vei câștiga, următorul pariu va fi de 3 unități (1+2).

Sursa foto canva.com