Spectacol de gală la meciul de retragere al Generaţiei de Aur 

Asculta acest articol Asculta acest articol

…. și, sâmbătă seara, ne-au oferit un spectacol de gală. Un spectacol care a încântat pe cei 55.000 de spectatori prezenți în tribuele Arenei Naționale dar și alte câteva milioane care s-au în aflat în fața micilor ecrane.

Meciul de retragere al Generatiei de Aur juca impotriva unei selectionate mondiale care a fost alcătuită din foste mari celebrități al anilor trecuți, printre care și doi câștigători ai Balonului de Aur, Hristo Stolicikov și Rivaldo s-a încheiat cu noua victorie a tricolorilor, scor 3-2.

Pentru tricolori, care au fost conduși cu 2-0, au marcat Panduru, Hagi și Gâlcă în timp ce pentru ”Echipa lumii” au marcat Rivaldo și Pandev.

România, Generația de Aur: Prunea – Petrescu, Răzvan Prodan, Belodedici, D. Munteanu – Sabău, Lupescu, Popescu, Dumitrescu – Răducioiu, Hagi/Stelea, Preda, Selymes, Mihali, Papura, Filipescu, Panduru, Galca, Ov. Stanga, Lacatus, Viorel Moldovan, Adrian Ilie, Vladoiu, Marian Ivan.

Selecționer: Anghel Iordănescu

Legendele Lumii: Dida – Maicon, Panucci, Djukic, Candela – Edmilson, Giovanni, Karagounis, Rivaldo – Stoichkov, Nuno Gomez/Frey, Bodin, Kobiasvili, Couto, Juanito, Zaccardo, Litmanen, Gokhan Inler, Marcos Senna, Karembeu, Saviola, Pandev.

Selecționer: Jose Mourinhol

Arbitru: Ion Crăciunescu; arbitri asistenți: Cristian Balaj, Viorel Sandu.

Moment emoționant în memoria lui Didi Prodan

In minutul 3 al partidei a avut loc un moment emotionant. Toți cei din teren, spectatorii din tribune, au păstrat câteva minute de reculegere in memoria fostului international, sătmăreanul Daniel Prodan, decedat in 2016.

Cel mai emotionat a fost Răzvan Prodan, fiul fostului mare jucător al României, invitat special. Tânărul Răzvan a purtat tricoul cu numărul 3, același cu care Daniel Prodan a evoluat de 54 de ori pentru Nationala României. Apoi, în minutele următoare, un portret uriaș al fostului jucător de la Olimpia Satu Mare, Steaua, Glasgow Rangers si Atletico Madrid a fost ridicat in peluză în aplauzele și ovațiile celor 55.000 de spectatori.

CITEȘTE ȘI:

Răzvan Prodan, cu Generația de Aur la Cardiff