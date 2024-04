SUA şi Europa sunt mai puternice şi mai în siguranţă împreună în cadrul Alianţei Atlantice, afirmă Seretarul general al NATO

Asculta acest articol Asculta acest articol

‘Nu cred doar în America. Aşa cum nu cred nici doar în Europa. Cred în Statele Unite şi Europa împreună în NATO, pentru că împreună suntem mai puternici şi mai în siguranţă”, a declarat Stoltenberg într-un discurs rostit în cadrul ceremoniei aniversare în faţa miniştrilor de externe ai celor 32 de aliaţi.

Politicianul norvegian a subliniat că Europa are nevoie de Statele Unite pentru securitatea sa şi că o împărţire echitabilă a sarcinilor este esenţială. În acest context, el a precizat că aliaţii europeni investesc mult mai mult în apărare şi că, până în acest an, majoritatea vor atinge pragul de 2% din PIB pentru cheltuielile militare de apărare, conform site-ului NATO.

În acelaşi timp, însă, Stoltenberg a subliniat că şi America de Nord are nevoie de Europa. Aliaţii europeni oferă forţe militare de talie mondială, vaste reţele de informaţii şi o influenţă diplomatică unică, multiplicând puterea Americii, a argumentat el, adăugând că, prin intermediul NATO, Statele Unite au mai mulţi prieteni şi mai mulţi aliaţi decât orice altă mare putere.

În faţa documentului original al Tratatului de la Washington, semnat la data de 4 aprilie 1949 de către cei 12 membri fondatori şi care a traversat pentru prima dată Atlanticul pentru a fi expus la sediul organizaţiei, Stoltenberg a declarat că NATO a împlinit 75 de ani mai mare, mai puternică şi mai unită ca oricând.

”În momentul în care marcăm cea de-a 75-a aniversare, avem marele privilegiu de a avea în faţa noastră tratatul nostru fondator. Pentru prima dată la sediul NATO. /…/ Este Tratatul de la Washington, originalul, şi îmi place. Nu în ultimul rând pentru că este foarte scurt, doar 14 paragrafe pe câteva pagini. Niciodată un singur document cu atât de puţine cuvinte nu a însemnat atât de mult pentru atât de mulţi oameni. Atât de multă securitate, atât de multă prosperitate şi atât de multă pace, toate datorită promisiunii solemne de a fi uniţi şi de a ne proteja reciproc, aşa cum am făcut-o timp de 75 de ani”, a spus Stoltenberg.

Alianţa născută în 1949, cea mai puternică, mai durabilă şi mai de succes alianţă din istorie, a menţinut în siguranţă popoarele noastre pe parcursul anilor lungi ai Războiului Rece. De la podul aerian din Berlin şi criza rachetelor din Cuba până la căderea zidului Berlinului, a amintit şeful NATO.

La sfârşitul Războiului Rece, NATO a contribuit la încheierea a două conflicte etnice brutale în Balcani. În 2001, după atacurile de la 11 septembrie, am invocat pentru prima dată articolul 5 din Tratatul de la Washington, care prevede că un atac asupra unui aliat este un atac asupra tuturor.

De atunci, NATO a fost în prima linie în lupta împotriva terorismului, a amintit Stoltenberg, care a subliniat că anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2014 a fost un alt punct de cotitură care a dus la cea mai mare consolidare a apărării noastre colective din ultimele generaţii.

”La început am avut 12 membri. Astăzi suntem 32. Deci trebuie să facem ceva bine. Ajutăm la răspândirea păcii, democraţiei şi prosperităţii în întreaga Europă. Iar astăzi avem, de asemenea, aniversări importante pentru mulţi dintre membrii noştri”, a spus el.

Printre aceştia, România, care sărbătoreşte două decenii de apartenenţă la NATO: La 29 martie 2004, România a depus instrumentele de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, stat depozitar al Tratatului Alianţei Nord-Atlantice, iar la 2 aprilie 2004 a avut loc ceremonia arborării oficiale a drapelului ţării noastre la sediul NATO din Bruxelles.

Ceremonia aniversară pentru marcarea a 75 de ani de la crearea Alianţei Nord-Atlantice s-a desfăşurat în piaţa centrală a noului sediu al Alianţei, acompaniată de muzica orchestrelor Forţelor Aeriene Regale Belgiene şi Marinei Regale Olandeze, şi a fost precedată de o depunere de coroane de flori în memoria celor căzuţi în misiuni NATO, relatează EFE.