Subvențiile pentru oi vor scădea cu 30% până în 2027

Aşa cum am consemnat cu diverse ocazii, Ajutorul Național Tranzitoriu ovine/caprine este subvenția acordată crescătorilor de oi și/sau capre de la bugetul de stat din bugetul stabilit anului următor anului de cerere. Este demn de remarcat faptul că, potrivit procedurilor, această formă de sprijin scade de la an la an.

În conformitate cu prevederile Planului Național Strategic 2023- 2027, suma pe care o are APIA pentru a efectua plata ANT ovine/caprine, aferent anului 2024, este de 35.158.050,00 euro, mai mică decât suma alocată în anul 2023, care a fost de 39.064.500,00 euro.

Scăderea de la un an la altul este de 3.906.450 de euro, în cazul celor doi ani invocaţi, ceea ce înseamnă aproximativ 10%. Pentru anii următori, această formă de sprijin scade şi mai mult, bugetul fiind degrevat de o parte din aceste sume anuale plătite fermierilor. Dacă pentru anul 2024 suma este de 35.158.050 de euro, ea scade la 31.252.600 de euro în 2025, la 27.345.150 de euro în 2026 şi la 23.438.700 de euro în 2027. Dacă luăm ca an de referinţă anul 2024, în anul 2027 suma alocată acestei forme de sprijin va fi cu peste 30% mai mică