Succesul gurului Bivolaru se datorează femeilor bătrâne care le determinau pe tinere să facă sex cu liderul

După ce a fost arestat în Franța, la Paris, prădătorul sexual româno-suedez, Bivolaru a revenit în actualitate. Femeile pe care le are în preajmă, pot fi foarte insistente, spune o femeie din anturajul gurului. „Dacă primești oferte de a fce sex nu poți spune nu, acesta este un om sfânt”, spun ele.



Lider al sectei yoga suedezo-română Gregorian Bivolaru, în vârstă de 71 de ani, a fost arestat la Paris, scrie Le Monde. Alți 40 de membri ai cultlui au fost arestați în cadrul raidului major de marți. Polițiștii au găsit și 26 de femei deținute în „condiții deplorabile”. Timp de câțiva ani, Gregorian Bivolaru a stat departe în Suedia, unde i s-a acordat azil în 2005.



175 de polițiști au participat la operațiunea împotriva sectei yoga în diverse locații din Paris și sudul Franței. Secta se numește Misa sau Atman. Liderul său, în vârstă de 71 de ani, Gregorian Bivolaru, a fost arestat în suburbia pariziană Ivry-sur-Seine, scrie Le Monde. Pe loc au fost arestați și alți lideri din cadrul sectei yoga.



Procurorii francezi au început să investigheze mișcarea în această vară. Cazul include mai multe infracțiuni suspectate, inclusiv viol, trafic de persoane și răpire. De asemenea, se spune că membrii au fost forțați să facă sex și să facă înregistrări porno, relatează BBC .



În total, 41 de persoane au fost arestate în cadrul raidului. De asemenea, poliția a constatat că 26 de femei erau reținute în ceea ce au fost descrise drept „condiții deplorabile”, potrivit agenției de presă AFP.



Căutat în România și Finlanda, Gregorian Bivolaru poartă și numele Magnus Aurolsson. A crescut în România și a fondat în 1990 secta MISA – Mișcarea de integrare spirituală în absolut. Mai târziu a devenit cunoscut sub numele de Atman, o mișcare care a susținut tantra yoga erotică și a avut școli în mai multe țări diferite. Unul dintre ei era în Karlskrona, altul în Malmö.



În 2005, i s-a acordat azil în Suedia – în același timp în care a fost căutat internațional pentru infracțiuni sexuale împotriva unui minor în România. Curtea Supremă a considerat că acesta riscă să fie persecutat dacă este trimis înapoi în România.



După opt ani, în 2013, a fost condamnat în lipsă pentru viol cu un minor. Instanța română a emis o pedeapsă de șase ani de închisoare și a cerut extrădarea acestuia. El stătea atunci la Paris, motiv pentru care autoritățile franceze l-au extrădat.



În anul 2017, s-a întors din nou din țara natală, România. Gregorian Bivolaru este deja căutat și în Finlanda, unde este acuzat de trafic de persoane. Bătrânul de 71 de ani, care se descrie ca un guru, a negat toate acuzațiile penale împotriva sectei. Pe site-ul mișcării, el a susținut că acuzațiile sunt fabricate.

Detalii din interiorul sectei, violuri, videoclipuri porno și „inițieri sexuale” la tantra yoga

Mai multe mărturii stau la baza anchetei poliției franceze asupra sectei yoga Misa sau Atman. Unul dintre cei arestați este liderul suedez-român, în vârstă de 71 de ani, Gregorian Bivolaru – care se mai numește și Magnus Aurolsson.

De la școlile sale de yoga din sudul Suediei au apărut descrieri despre sexul dintre profesori și studenți. Agnes, o femeie de 39 de ani, era implicată în secta sexuală de la vârsta de 15 ani. Acum vorbește deschis despre exploatarea tinerelor femei. Acest lucru a dus la amenințări și hărțuiri din partea adepților loiali, afirmă ea.



„Înțeleg de ce mulți alți martori au renunțat la caz în timpul călătoriei și m-au lăsat destul de singură în asta.Când am decis să ajut în acest proces, am crezut că fac ceva bun. Am vrut să-i ajut pe discipolii să-și deschidă ochii”, spune fosta membră al sectei, Agnes Arabela Marques.

