Supermarketul Auchan din România mărește bonusul pentru sticlele reciclate

Un lanț de supermarketuri din România a decis să încurajeze reciclarea prin majorarea sumei oferite pentru sticlele reciclate. Indiferent de cantitate, clienții care reciclează la aparatele din magazinele acestui retailer și utilizează cardul de fidelitate vor primi cu 10 bani mai mult pentru fiecare ambalaj reciclat.

Potrivit declarațiilor dintr-un comunicat de presă, Auchan îndeamnă românii să recicleze mai mult și să contribuie astfel la protejarea mediului înconjurător. Chiar și cei care au făcut cumpărături la alte magazine sunt eligibili pentru acest bonus suplimentar pentru ambalajele reciclate, pe o perioadă de 4 luni.

Clienții care folosesc cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la aparatele de colectare RVM din magazinele Auchan primesc o garanție de 0,5 lei per ambalaj, valabilă timp de 12 luni de la emitere. În plus, aceștia vor primi un avantaj suplimentar de 0,1 lei per ambalaj cu simbolul “Ambalaj cu garanție”, sub formă de voucher de fidelitate disponibil în aplicația Auchan.

