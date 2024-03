Sute de sătmăreni la inaugurarea Parcului Vasile Lucaciu

Asculta acest articol Asculta acest articol

Momentul inaugural a avut loc de la ora 17:00, iar Primăria municipiului Satu Mare a pregătit diferite spectacole prin care să marcheze evenimentul de mare însemnătate pentru acest oraș.

Programul artistic a fost deschis de către tinerii membri ai Fanfarei din Foieni, iar apoi a urmat discursul primarului Kereskenyi Gabor. Acesta a dorit să mulțumească tuturor celor implicați în realizarea obiectivului de investiții, dar și sătmărenilor, pentru răbdarea și înțelegerea de care au dat dovadă, în situațiile în care a fost nevoie.

“Este o zi foarte importantă din istoria orașului nostru. Dăm în folosință parcul central, Piața Libertății. Am ajuns la capătul unui drum destul de lung, încă din 2016 am spus că modernizarea Centrului Vechi din municipiul Satu Mare și crearea de alei pietonale, redarea centrului către sătmăreni este un pas obligatoriu în dezvoltarea orașului nostru.

Așa cum v-am spus, a fost un drum foarte lung. În 2017 am făcut studiu de fezabilitate, în 2018 am depus spre finanțare proiectul la ADR Nord Vest, în 2020 am câștigat proiectul în valoare de aproximativ 5,5 milioane de euro, undeva in jur de 27 de milioane de lei.

Am organizat licitația, iar ordinul de începere a lucrării am dat în noiembrie 2022.

După cum știți, am vrut să facem cu ajutorul unei firme și o parcare subterană“, a declarat primarul Kereskenyi Gabor.

Acesta a mai adus în discuție și parcările etajate de pe strada Kogălniceanu și Decebal, care sunt în curs de realizare, pentru a putea pune la dispoziție peste 370 de locuri de parcare.

Spectacol cu Grand Madame, apreciat de copii și adulți

După discursul edilului, sătmărenii au avut parte de un spectacol cu Grand Madame, foarte apreciat de copii, dar nu numai. Adulții au făcut un tur al Parcului Vasile Lucaciu, pentru a se bucura de investițiile făcute, modernizările, precum și facilitățile de care vor avea parte, din 27 martie 2024.

Pavajul galben a fost înlocuit total, s-au adus noi specii de arbori, s-au amplasat mese și banci, unde atât pensionarii, cât și tinerii și copiii își vor putea petrece timpul liber la un joc de șah. De asemenea, s-au plantat flori ornamentale iar gazonul este bine îngrijit, băncile s-au înlocuit, la fel și sistemul de iluminat.

Cele două fântâni arteziene vor avea joc de lumini, fără sonorizare, iar opera sculptorului Domokos Lehel urmează a fi reabilitată de către persoane avizate pentru a efectua astfel de lucrări.

Totodată, baia publică amenajată în mandatul altui primar a fost adusă la standarde moderne. În incinta respectivă va funcționa și un birou al Poliției Locale, pentru a ușura munca agenților de ordine publică, dar și pentru sporirea siguranței cetățenilor.

După cum au declarat reprezentanții Primăriei, s-a încercat a se reda, prin toate aceste lucrări de modernizare, o atmosferă de secol XX.

La evenimentul inaugural au mai fost prezenți viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș, respectiv Adelin Ghiarfaș, Pataki Csaba – președintele Consiliului Județean Satu Mare, managerul orașului – Maskulik Csaba, directorul G.M. Zamfirescu – Butka Gergo, directorul Direcției Județene de Cultură – Zamfir Danciu.

