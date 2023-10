Sute de specialiști din Sănătate, români și maghiari, la Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

… parte a unui proiect derulat de Spitalul Județean de Urgență Satu Mare în parteneriat cu Spitalul Universitar Szabolcs- Szatmar- Bereg (Ungaria), ”ROcHUs -Care for health in Satu Mare and Szabolcs Szatmar Bereg conties” Cod de Proiect ROHU 457 implementat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii de sănătate în special a condițiilor de infrastructură din județele Satu Mare și Szabols-Szatmar-Bereg. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare este lider de proiect.

Întâlnirea a adus împreună experți din domeniul medical din partea celor două țări partenere respectiv asistenți medicali de la Spitalul Judean de Urgență Satu Mare și de la Spitalul Universitar Szabolcs Szatmar Bereg- Unitatea Spitalicească din Mateszalka și Spitalul Greco Catolic Sf. Demian din Kisvarda (Ungaria). Conferința a început vineri, 27 octombrie 2023, și a reprezentat un pas important în direcția consolidării standardelor și practicilor medicale în chirurgie și nu numai.

În debutul conferinței au luat cuvântul reprezentanții autorităților județene, ai instituțiilor și organizațiilor profesionale cât și invitați din partea spitalelor partenere din Ungaria. Au onorat invitația: președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, dr. Macrina Mihai, președintele Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor, Filiala Satu Mare, Constantin Demian, managerul Serviciului de Ambulanță Județean, dr. Gabriela Notariuș, echipa managerială a SJU Satu Mare – manager interimar, Adrian Marc, director medical, dr. Paula Mare, director de îngrijiri medicale, Raluca Tarba, director financiar-contabil, Monica Moisa, sef compartiment Calitate, asist.med. Carmen Vitez.

Așa cum a subliniat președintele CJ, Pataki Csaba, o unitate sanitară își exercită menirea nu numai prin prisma infrastructurii și a dotării de care dispune ci mai ales prin calitatea serviciilor, prin gradul de empatie și modul în care înțelege să respecte demnitatea fiecărui pacient, indiferent de starea acestuia. ”Eu totdeauna eram pe principiul că acei profesioniști care sunt în relație directă cu pacientul dau valoare acelei instituții” a spus președintele Consiliului Județean.

Pataki Csaba a anunțat că sunt în pregătire alte multe proiecte care vor avea la rândul lor și o bază de formare profesională.

Întâlnirea a reprezentat un cadru de discuție esențial pentru schimbul de cunoștințe și experiență între specialiștii unităților sanitare partenere. De-a lungul celor două zile alocate conferinței (27-28 octombrie 2023), asistenții medicali au oportunitatea de a participa la prezentări, dezbateri și ateliere în cadrul cărora sunt abordate teme precum: standardele de calitate în chirurgie, gestionarea riscurilor , tratamente și intervenții în prevenirea infecțiior asociate asistenței medicale etc. Specialiștii medicali au fost încurajați să împărtășească din experiența fiecărei unități pe care o reprezintă.

”Este un proiect major în care Spitalul Județean de Urgență Satu Mare este lider de proiect împreună cu Spitalul Universitar din Nyiregyhaza și Kisvarda. Noi în această asociere am gândit și am considerat necesar să creăm împreună posibilități de colaborare și trasfer de cunosștințe între instituții medicale care au o bogată experiență la nivele diferite în privința acordării de servicii medicale, fiecare pe specificul ei de activitate. Conferința de azi este mai mult o întâlnire care adună laolaltă oameni din 3 spitale trecând față de ceea ce înseamnă formal granița.

Pe parcursul celor două zile să facem în așa fel încât să se transmită cât mai multe informații, experiență, să se facă schimb față de ceea ce înseamnă experiența acumulată, în primul rând la patul pacientului. Lectorii pe care i-am invitat din cât mai multe zone și instituții, oferă tot atâtea unghiuri în abordarea acestui subiect de bază și anume, îngrijirea , calitatea îngrijirii pacientului într-un spital.

Am speranța că oamenii vor pleca de aici cu lucruri multe, nou învățate, se vor crea legături se vor menține viitoare parteneriate, pentru noi proiecte, noi colaborări. Sperăm ca și un alt eveniment programat în luna noiembrie destinat strict medicilor va fi de un real folos, deoarece vom merge pe cazuri grele, despre cum au fost gestionate și pe multe alte aspecte. Cele două întâlniri să fie în interesul celor care au venit spre a le putea folosi în activitatea profesională de zi cu zi” a spus managerul SJU Satu Mare, Adrian Marc.

De asemenea, conferința a acordat o atenție deosebită aspectelor legate de siguranța pacientului. S-au discutat măsuri pentru reducerea riscurilor de infecții postoperatorii, complicații, aspecte ce vizează activitatea de laborator și farmacovigilență, sterilizare și multe alte teme în concordanță cu specificul întâlnirii.

Întrebat despre acele probleme mai sensibile ce vizează relația dintre cadrele medicale și pacienți, managerul spitalului a fost de părere că în general oamenii sunt mulțumiți de serviciile medicale oferite, însă în cazurile particulare, odată identificată problema și cauza ”trebuie inițiată schimbarea”. Adrian Marc a dat și câteva exemple din nemulțumirile pacienților.

O parte dintre problemele semnalate sunt legate de partea de comunicare dintre cadrele medicale și pacienți, modul în care se relaționează pe partea îngrijirilor medicale. ”Omul fiind în suferință așteaptă empatie, așteaptă înțelegere, așteaptă o adaptare a tot ceea ce înseamnă tonalitatea vocii, atenție, receptivitate din partea lucrătorului medical fie că este vorba de asistent medical, infirmier, chiar și medic, de ce nu. Alte aspecte semnalate fac referire la tratamentul pe care îl primește sau îngrijirea pe care o primește, dacă este cea mai corespunzătoare și cea mai eficientă” a subliniat managerul interimar al SJU Satu Mare.

Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare consideră conferința în desfășurare o excelentă oportunitate pentru dobândirea de bune practici în tot ceea ce vizează comunicarea dintre cadrele medicale și pacienți.

”Noi ne dorim să învățăm din experiența colegilor noștri din străinătate, de a lua de la ei ce este mai bun pentru a veni în asigurarea unor servicii medicale de calitate sătmărenilor. Prioritatea spitalului nostru este să dezvoltăm un act medical de cât mai bună calitate, să învățăm unii de la alții cum să comunicăm cu pacienții noștri, deoarece o componentă esențială care nu se are în vedere la nivelul serviciilor medicale din România și care în alte țări se predă în cadrul universităților pe care le urmează colegii noștri este această comunicare medic-pacient, personal medical-pacient” a subliniat directorul medical Paula Mare.

De asemenea, au fost amintite și alte ocazii în cadrul cărora au avut loc dezbateri cu profesioniștii parteneri ai altor proiecte (Germania n.r.) despre modul în care poate fi îmbunătățită calitatea comunicării între personalul medical și pacient și consideră că este o componentă esențială în acordarea serviciilor medicale.

Întrebată ”Ce-și doresc pacienții cel mai mult?”, Paula Mare a spus că în general gradul de mulțumire a pacienților SJU Satu Mare este la un nivel ridicat. Și totuși există loc de mai bine, de vreme ce un procent de 1,3% dintre pacienți consideră că este necesar un timp mai mare pentru interacțiunea dintre medic și pacient sau personalul medical și pacient.

”Consider că la sfârșitul acestor seminarii și a tuturor proiectelor poate vom învăța mai bine să ne administrăm timpulîn așa fel încât și noi ca și personal medical să nu ne mai simțim sub presiune și să fim stresați mereu în momentul în care avem un pacient, care în mod sigur datorită suferinței lui devine mai puțin empatic în actul medical. Trebuie să fie mereu o colaborare din ambele părți, să fie o echipă comună medic-pacient” este de părere dr. Paula Mare.

Conferința din cadrul proiectului transfrontalier a fost un succes și a demonstrat că doar prin colaborare se pot face progrese semnificative în acest domeniu crucial al sistemului de sănătate. Participanții au reafirmat angajamentul lor față de îmbunătățirea calității și suguranșei îngrijirilor chirurgicale și au pus bazele unor colaborări viitoare fructuoase.