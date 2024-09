Țara unde aproape jumătate din populație are sub 15 ani

Asculta acest articol Asculta acest articol

Mozambic, situată în sud-estul Africii, pe malul Oceanului Indian, are o populație de aproximativ 21,6 milioane de locuitori, dintre care aproape jumătate sunt copii sub 15 ani. Această realitate reflectă o populație extrem de tânără, caracteristică regiunii. Deși țara are o istorie bogată de milenii, Mozambic se confruntă în prezent cu provocări economice și sociale majore, în special pentru tineri, din cauza accesului limitat la educație și servicii de sănătate.

Populația tânără a Mozambicului

Conform datelor UNICEF, Mozambic se află printre țările cu cei mai nefavorabili indicatori sociali pentru copii și adolescenți, în special pentru fete. În timp ce capitala Maputo este vibrantă, locuitorii din zonele rurale trăiesc în sărăcie extremă. Aproximativ 45% din populația țării are sub 15 ani, ceea ce face din Mozambic una dintre țările cu cea mai mare proporție de tineri din lume.

Curiozități despre Mozambic

Teritoriul Mozambicului a fost locuit de mii de ani, iar numele țării provine de la o insulă omonimă numită după Mussa Bin Bique, un comerciant arab. Insula Mozambic este singurul sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din țară, cunoscută pentru arhitectura sa colonială și pentru Capela Nossa Senhora de Baluarte, cea mai veche clădire europeană din emisfera sudică.

Drapelul Mozambicului este unic prin faptul că este singurul steag național care include o armă de foc – un Kalașnikov, simbol al luptei pentru independență, obținută în 1975. După independență, Mozambic a fost devastat de un război civil între 1977 și 1992, care a cauzat moartea a peste un milion de oameni. Deși țara a descoperit recent gaze naturale, peste jumătate din populație trăiește sub pragul sărăciei.

Mozambic rămâne o națiune cu o istorie complexă și o demografie unică, în care tinerii joacă un rol important în modelarea viitorului țării, în ciuda provocărilor sociale și economice.