Târnosirea bisericii din Finteușu Mic

Asculta acest articol Asculta acest articol

„Parohia Finteușu Mic din ținutul Chioarului, din Protopopiatul Chioar, a avut astăzi un eveniment important, deoarece, iată, biserica lor, care a trecut de un secol, are 125 de ani de existență de la întemeierea ei, 1896 s-a întemeiat biserica, a avut nevoie de lucrări de restaurare și Părintele care păstorește aici, Părintele Ioan Vele, împreună cu Consiliul Parohial și cu puținii credincioși, sunt o comunitate care numără 250 de suflete, 105 familii, au înțeles că cea mai binecuvântată grijă, că astăzi este despre grijile lumești, și necesară grijă este să ne îngrijim de mântuirea sufletului și de casa lui Dumnezeu, ca să nu pară neîngrijită. Așa că au purces la un amplu proces de restaurare: au pictat biserica integral, 500 mp de pictură neobizantină, foarte frumoasă, au așezat o catapateazmă nouă, au padimentat biserica, au introdus încălzirea, au înnoit exteriorul, au schimbat acoperișul, au făcut un lumânărar și multe lucrări importante și au înzestrat biserica cu cele mai frumoase podoabe bisericești, care înfrumusețează spațiul de cult. Iată, astăzi, în această duminică ultimă din septembrie, în care Dumnezeu a trimis ploaie binecuvântată, atât de necesară pentru zona aceasta, iată, am venit să le facem bucurie, să fim în mijlocul dragostei lor, să facem bucurie păstorului de suflete, Consiliului Parohial, credincioșilor, autorităților locale, comunitatea ține de comuna Satulung, care are peste 1.500 de suflete, și să fim împreună cu ei, arătând prețuire și apreciere pentru felul în care au înțeles și în care iubesc casa lui Dumnezeu, arătând că este cea mai importantă construcție dintr-o localitate. Biserica este cea mai importantă construcție. Așa cum nouă ne place ca acasă să avem confort sporit, totul să fie de ultimă generație, așa ne place, așa concep oamenii acuma, în perioada aceasta post modernă, și biserica are nevoie de înnoiri și înfrumusețări. Dumnezeu este persoană vie, nu putem să Îl primim într-un locaș degradat și neîngrijit, ci să fie frumos împodobit, înnobilat, cea mai frumoasă construcție din localitate, deoarece, de multe ori, bisericile sunt monumente de arhitectură sau chiar monumente istorice. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea acestei zile. Hramul istoric al acestei biserici este „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Acum i-am dăruit și cel de-al doilea hram, „Pogorârea Sfântului Duh”, la dorința comunității și a preotului, și așa au pregătit biserica, iar Noi am chemat harul lui Dumnezeu și darurile Duhului Sfânt și am sfințit-o pentru următorul secol creștin. Dumnezeu să primească și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei ce au dăruit ofrandele lor pentru această frumoasă lucrare.”

Slujba de târnosire

Făcută după tot tipicul Bisericii de Răsărit, Slujba de târnosire a fost așteptată cu mare interes de credincioși, deoarece este oficiată foarte rar într-un sat, atunci cânt biserica este renovată din temelii și când este nevoie să se intervină cu lucrări la Sfânta Masă, locul cel mai sfânt de pe pământ. Aici, Sfânta Masă a fost refăcută după noile reguli instituite de Eparhie, mai ergonomică, astfel încât să Sfântul Altar mai spațios, iar în jur să nu aibă trepte, să fie padimentul drept, pentru un acces cât mai sigur. Astfel, că unul din momentele cele mai așteptate a fost târnosirea bisericii, de fapt retârnosirea ei, odată cu celelalte lucrări de restaurare efectuate, iar la rugăciuni a fost prezent întreaga comunitate.

După înconjurul bisericii și rostirea rugăciunilor de sfințire, ungerea cu Sfântul și Marele Mir a exteriorului, a urmat sfințirea picturii din interior, tot prin stropirea cu apă sfințită și miruirea cu Sfântul și Mare Mir, a iconostasului și a icoanelor de pe el, a Proscomidiarului, a Sfântului Altar, a Sfintei Cruci din spatele Sfintei Mese.

Târnosirea Sfintei Mese a constat în pregătirea acesteea pentru sfințire: spălarea cu aghiazmă și apă de trandafiri, ungerea cu Sfântul Și Marele Mir, așezarea în piciorul Sfintei Mese a tubului de inox în care au fost puse Documentul de Sfințire, semnat de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, Părintele protopop al Chioarului Ciprian Coza, Părintele paroh Ioan Vele, preoții și diaconii slujitori, și Sfintele Moaște de Sfinți Mucenici și pecetluite cu ceară topită. În cele patru colțuri ale Sfintei Mese au fost așezate icoanele celor patru Sfinți Evangheliști, gravate în granit, ca să dăinuie cât mai mult: Matei, Ioan, Luca și Marcu. Târnosirea fiind încheiată, Sfânta Masă a fost pregătită pentru slujire, prin așezarea Sfântului Antimis, a Sfintei Evanghelii, a Sfântului Chivot, a două Sfinte Cruci de binecuvântare, a două candele aprinse.

Cu ocazia noii târnosiri, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit bisericii, alături de hramul istoric „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și un nou hram „Pogorârea Sfântului Duh”.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Schitului „Cuvioasa Maică Parascheva” de la Strâmtura, Protopopiatul Vișeu, Pr. Ciprian Eugen Coza, protopopul Chioarului, Pr. Călin Iosip, muzeograful Episcopiei, Pr. Ioan Vele, paroh, Pr. Adrian Terec din Baia Mare, Pr. Augustin Homorodean din Coruia, Pr. Gheorghe Știrb din Săpâia, Pr. Ciprian Paul Surduc din Berchez, Pr. Bogdan Ioan Danco din Arieșu de Pădure, Pr. Ovidiu Șter din Fersig, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Dr. Nicolae Bălan de la Alba Iulia, pictor bisericesc.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois. La Chinonic, Părintele Arhid. Vlad Verdeș a interpretat o frumoasă priceasnă.

Între oficialități s-au aflat primarul comunei Satulung, Bujorel Mureșan, și sub subprefectul Crina Chilat.

Cuvântul de învățătură

Un foarte lămuritor cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pornind de la Evanghelia duminicii.

„A intrat eroarea în ființa omului prin cădere. S-a despărțit de Dumnezeu prin neascultare. Omul trebuie să-l iubească pe Dumnezeu necondiționat, permanent și pentru veșnicie. Și, probabil, că ar fi rămas în starea aceea, nu era încă starea de nemurire desăvârșită, dar ar fi înaintat spre nemurire, dar a apărut moartea, ca un accident. Moartea e un accident… Deci, trebuie să așezăm iertarea, bunătatea, iubirea. Dumnezeul nostru Mântuitorul este Dumnezeul iubirii și al iertării și ne pune în față cu Crucea… Știți cum se instaurează iertarea, cererea de ierta? Când te rogi. Numai dacă te rogi vine iertarea și iubirea. Dacă te rogi pentru cel ce te-a jignit, că suntem sensibili și la jigniri. E foarte greu dacă nu înțelegi cum trebuie să te rogi.”

Distincții

Preasfințitul Episcop Iustin primit în dar, pentru muzeul Episcopiei, o Sfântă icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Preotul paroh Ioan Vele a fost distins cu dreptul de a purta bederniță și a primit o Sfântă Cruce pectorală în dar.

Colonelul în rezervă Gheorghe Voicu, prim-epitrop, a fost distins cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”.

Cu Diploma Anului Omagial a fost distins Consiliul Parohial, primarul Bujorel Vasile Mureșan, filantropul Gigi Becali, și binefăcătorii Iulian Gârdălean, Ionuț Gârdălean, Iura Toma, Alexandru Sibian, Alexandru Varga, Toma Dăneștean, Teodor Avram, Paul Petrică Pop, Ioan Muntean, Ioan Codreanu, Marcel Vasiliu, Florin Cocolea, Marius Cioran, pictor bisericesc.

Andrei Fărcaș