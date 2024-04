Tendințe și diferențe între mediul urban și rural

Asculta acest articol Asculta acest articol

Institutul Național de Statistică (INS) a raportat că în trimestrul IV al anului 2023, o gospodărie a înregistrat venituri medii lunare de 7.504 lei, în creștere cu 2,8% atât per gospodărie, cât și per persoană, comparativ cu trimestrul III 2023. Aceasta reprezintă o creștere de 13,1% la nivelul gospodăriei și de 13,3% la nivelul individual în comparație cu același trimestru din anul precedent. Cheltuielile medii lunare ale populației au fost de 6.514 lei per gospodărie (2.603 lei per persoană), reprezentând 86,8% din veniturile totale, în creștere cu 82 lei per gospodărie față de trimestrul III 2023.

Veniturile bănești medii lunare au fost de 6.956 lei pe gospodărie (2.780 lei pe persoană) în creștere cu 1,9% față de trimestrul III 2023, în timp ce veniturile în natură au fost de 548 lei lunar pe gospodărie (219 lei pe persoană), în creștere cu 16% față de trimestrul III 2023.

Salariile și alte venituri asociate acestora au fost de 5.012 lei lunar pe gospodărie și au reprezentat cea mai mare sursă de venituri (66,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere cu 2,1 puncte procentuale față de trimestrul III 2023).

Veniturile din prestații sociale și veniturile în natură au avut o contribuție semnificativă la veniturile totale ale gospodăriilor, reprezentând 20,4%, respectiv, 7,3% în trimestrul IV 2023. În ceea ce privește cheltuielile, cele mai mari destinații au fost consumul și transferurile către administrația publică și privată, în timp ce cheltuielile pentru educație au fost minime.

Există diferențe semnificative între mediul urban și rural în ceea ce privește nivelul veniturilor și cheltuielilor, cu venituri și cheltuieli mai mari în mediul urban. Ponderea salariilor în veniturile totale este mai mare în mediul urban, în timp ce ponderea cheltuielilor pentru produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii este mai mare în mediul rural.

