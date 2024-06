Top 7 alimente anti-cancer

Asculta acest articol Asculta acest articol

BROCCOLI

Este cel mai puternic aliment anticancerigen datorita compozitiei complexe de fitonutrienti, compusi cu sulf, vitamine, minerale si fibre. Odata ingerati, glucozinolatii (compusii cu sulf), se metabolizeaza in substante capabile sa combata cancerul: indoli, isotiocianati si sulforaphan. Tot in broccoli gasim bioflavonoide, indoli, monoterpene, acid fenolic, fitosteroli, precursori de vitamina D, minerale esentiale, vitamina C, betacaroten si acid folic, toate cu efecte benefice asupra sanatatii.

Prezenta acestei legume in alimentatia curenta scade semnificativ riscul de cancer de plamani (neutralizeaza inclusiv efectul toxic al nicotinei), dar si de colon, san, prostata, uter, vezica urinara, esofag, pancreas.

VARZA

Reprezentanta de seama a familiei cruciferelor, alaturi de conopida si varza de Bruxelles, varza contine compusi cu sulf, fitonutrienti, vitamina C, acid folic si betacaroten care protejeaza celulele impotriva actiunii nefaste a radicalilor liberi si franeaza cresterea tumorilor canceroase.

Compusii chimici din varza accelereaza metabolismul hormonilor estrogeni si scad riscul de cancer de san, uter sau ovare. Compusii cu sulf (glucozinolatii) se transforma in substante care limiteaza dezvoltarea cancerului, mai ales daca varza este mancata cruda sau doar putin fiarta, enzimele responsabile de metabolizarea hormonala ramanand in felul acesta active. Consumul regulat de varza are actiune preventiva pentru cancerul de colon, prostata, uter, plamani, stomac, laringe, datorita concentratiei crescute de antioxidanti, compusi fenolici si flavonoide.

ROSIILE

Au reputatia de a combate cancerul de prostata si de vezica prin intermediul licopenului, un fitonutrient cu mare putere antioxidanta.

Licopenul este o substanta liposolubila, se absoarbe mai bine si este mai activ in prezenta grasimilor (ulei) sau atunci cand rosiile sunt preparate termic si transformate in diferite produse: sosuri, bulion, concentrat, sos tomat, ketchup, piure de rosii, suc de tomate pasteurizat. Pe langa licopen, in rosii mai exista vitamina C, betacaroten, potasiu, fier, acid folic. Rosiile contin acid clorogenic, o substanta care, se pare, blocheaza efectul toxinelor din mediu, protejeaza impotriva cancerului si neutralizeaza nitrosaminele cancerigene eliberate din nicotina sau din alimentele cu nitriti.

USTUROIUL SI CEAPA

Pe langa proprietatile antivirale si antibacteriene, usturoiul este inzestrat cu actiune anticancerigena, anticoagulanta, antioxidanta, antihipertensiva si antifungica; principala responsabila de aceste efecte este allicina, o substanta care se activeaza in urma reactiilor enzimatice si din care rezulta compusi cu sulf.

Consumul de minim 6 catei de usturoi pe saptamana s-a dovedit a avea efecte pozitive si reduce cu 30% pana la 50% incidenta multor tipuri de cancer: colorectal, de stomac si prostata. Nu exista un consens in ceea ce priveste efectul anticancerigen al usturoiului, insa cu certitudine alimentul natural este mai eficient decat suplimentele farmaceutice, iar pentru halena neplacuta mestecati cateva frunze de menta sau patrunjel, bogate in clorofila. Ca si in cazul usturoiului, compusii benefici cu sulf din ceapa sunt eliberati doar daca aceasta este taiata/mestecata, iar temperatur ridicata scade eficacitatea anticancerigena.

In concluzie, beneficiile maxime pentru sanatate se obtin mancand ceapa si usturoiul crude, dar bine maruntite, astfel incat compusii sulfurosi eliberati sa poata stimula apararea naturala a organismului si sa incetineasca dezvoltarea tumorilor.

SOIA

Un regim alimentar sarac in grasimi animale si alcool si bogat in produse pe baza de soia previne riscul de cancer de san, deoarece furnizeaza organismului estrogeni vegetali care inhiba actiunea estrogenilor umani si le reduce capacitatea de a provoca multiplicarea anormala a celulelor.

Cu o structura chimica asemanatoare, estrogenii vegetali se fixeaza pe receptorii specifici din sani, ovare, endometru, prostata si blocheaza replicarea celulara, deci progresia cancerului. Aceste substante benefice fac parte din categoria isoflavonelor, un grup de fitonutrienti prezenti in soia, dar si in cerealele integrale. Efectul fitoestrogenilor dureaza 6-8 ore dupa ingestie, deci consumul de soia trebuie sa fie regulat pentru a avea rezultate pozitive reale asupra sanatatii.

ARDEIUL GRAS

Ardeii de culoare intensa (rosu, portocaliu, verde) sunt bogati in bioflavonoide, pigmenti vegetali care previn cancerul si acizi fenolici care impiedica formarea de substante carcinogene (ex: nitrosamine).

Ardeii contin steroli vegetali precursori ai vitaminei D, cu efect posibil protector impotriva cancerului. Ardeiul gras este o sursa importanta de betacaroten (precursor de vitamina A) si vitamina A, substante cu puternic efect antioxidant, de neutralizare a radicalilor liberi nocivi si de crestere a imunitatii organismului.

Gogosarii, ardeiul gras rosu si cel tip „kapia“ contin o cantitate dubla de vitamina C si de 6 ori mai mult betacaroten decat variantele de culoare verde.

CEAIUL VERDE

Numeroase studii au demonstrat ca ceaiul are efect anticancerigen datorita EGCG, o catechina considerata cea mai puternica substanta impotriva cancerului descoperita pana in prezent.

Catechinele impiedica mutatiile ADN-ului celular prin mai multe mecanisme:

Reduc formarea de substante cancerigene in organism

Intăresc sistemul imunitar

Incetinesc proliferarea cancerului prin blocarea unei enzime de care celulele canceroase au nevoie pentru a se multiplica

Desi in laborator studiile pe animale au aratat ca EGCG impiedica proliferarea cancerului, legatura nu este la fel de clara si in cazul oamenilor, desi consumul de ceai corespunde unei incidente reduse de cancer de san, piele, stomac, colon si esofag.

Un studiu efectuat in Statele Unite confirma actiunea benefica a flavonoidelor din ceaiul verde, care neutralizeaza efectul toxic al nicotinei, blocand receptorii sensibili la aceasta. Actiunea EGCG nu este prezenta in cazul consumului de ceai negru sau apa.