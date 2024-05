UDMR: Discurs instigator la ură interetnică a liderului AUR în județul Satu Mare

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Mesajul meu în Satu Mare este că dușmanul nostru politic în acest județ și la nivel național este o creatură hidoasă, șovină numită UDMR”, a rostit George Simion, liderul partidului extremist AUR.

Un asemenea discurs belicos și plin de ură la adresa maghiarilor nu își are locul în Satu Mare, un județ multicultural în care conviețuiesc pașnic și respectându-se reciproc români, maghiari, șvabi, romi, slovaci și reprezentanți ai altor minorități naționale. Asemenea derapaje trebuiesc stopate și sancționate imediat de autoritățile abilitate.

Mai dezgustător este faptul că, la nivelul județului Satu Mare, AUR este în cârdășie cu PNL, un partid care vrea să se prezinte în fața alegătorilor ca organizație respectabilă și responsabilă. Președintele AUR la nivel național, dar și structurile sale județene din Satu Mare, a declarat public că îl susține pe candidatul liberal la președinția Consiliului Județean Satu Mare, liderul PNL Satu Mare, deputatul Adrian Felician Cozma.

Nu degeaba se spune că cine se-aseamănă se adună, căci și deputatul Cozma a avut de-a lungul ultimilor ani un discurs la fel de plin de ură la adresa reprezentanților bisericilor maghiare, organizațiilor non-guvernamentale dar și ale comunității maghiare din țara noastră. E cât se poate de clar că în Satu Mare, PNL a devenit egal cu AUR. Brătienii se învârt în mormânt când văd la ce alianță extremistă s-a dedat președintele liberalilor sătmăreni, în goana sa disperată după voturi. Însă sătmărenii nu apreciază asemenea discursuri instigatoare la ură interetnică și îi vor sancționa la votul din 9 iunie atât pe liberali, înfrunte cu Adrian Cozma cât și pe lacheii săi, infiltrați pe listele de candidați ai AUR, cu cârdășia conducerii AUR.

Az AUR Szatmár megyei vezetője interetnikai gyűlöletet szító beszédet tartott

Vasárnap a Szatmár megyei Erdőd városában az AUR jelöltjeit bemutató rendezvényen a szélsőséges politikai formáció elnöke, George Simion etnikumok közötti gyűlöletet szító beszédet tartott, amelyben közönséges stílusban támadta a magyarságot képviselő Romániai Magyar Demokrata Szövetséget, és ezzel közvetve az egész romániai magyarságot.

“Azt üzenem a szatmáriaknak, hogy politikai ellenségünk ebben a megyében és országos szinten, az RMDSZ-nek nevezett förtelmes, soviniszta lény” – mondta George Simion, a szélsőséges AUR párt vezetője.

Ilyen harcias és gyűlöletkeltő magyarok ellenes beszédnek nincs helye Szatmár megyében, egy multikulturális megyében, ahol románok, magyarok, svábok, romák, szlovákok és más nemzeti kisebbségek képviselői békésen élnek egymás mellett és tisztelik egymást. Az ilyen megnyilvánulásokat az illetékes hatóságoknak haladéktalanul meg kell állítaniuk és szankcionálniuk kell.

Ennél is undorítóbb, hogy Szatmár megyében ez a párt, a Nemzeti Liberális Párttal karöltve egy tiszteletre méltó és felelősségteljes szervezetként kíván bemutatkozni a választók előtt. Az AUR országos elnöke, de a Szatmár megyei szervezet is nyilvánosan közölték, hogy támogatják a Szatmár Megyei Tanács liberális jelöltjét, a Nemzeti Liberális Párt Szatmár Megyei vezetőjét, Adrian Felician Cozma képviselőt.

Nem hiába mondják, hogy zsák a foltját, ugyanis az elmúlt években Cozma képviselő úr is volt, hogy gyűlölettel teli beszédet címzett a magyar egyházak, civil szervezetek és a hazai magyar közösség képviselői számára. A lehető legvilágosabb, hogy Szatmár megyében a liberálisok egyenlővé váltak az AUR tagjaival. Brãtianu-ék forognak a sírjukban, amikor meglátják azt a szélsőséges szövetséget, amelybe néhány szavazatért cserébe, a szatmári liberálisok elnöke belmászott kétségbeesésében. A szatmáriak azonban nem értékelik az ilyen, etnikumok közötti gyűlöletet szító beszédet, és a június 9-i szavazáson meg fogják büntetni mind az Adrian Cozmával szemben álló liberálisokat, mind az AUR jelöltlistájára beszivárgott csatlósait.

Nagy Szabolcs

Președinte executiv al UDMR în județul Satu Mare, deputat

A Szatmár Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, parlamenti képviselő