Un elev român eminent, premiat la un concurs mondial de aritmetică mental

…. și are performanțe excepționale la concursurile internaționale de aritmetică mentală, uimind lumea cu mintea sa strălucită.

În perioada 7-8 mai, în Dubai a avut loc Olimpiada Mondială de Aritmetică Mentală, la care au participat 560 de copii din 19 țări. Evenimentul a fost organizat de către World Association of Mental Arithmetic Schools «WAMAS», o rețea ce reunește peste 170 de centre educaționale de pe tot globul și are aproximativ 16.000 de elevi înscriși.

Iar Theodor Marcu s-a calificat la acest concurs internațional special, obținând Diploma de Onoare și titlul de Campion. Este încă un trofeu important ce se adaugă la numeroasele premii internaționale obținute de Theodor în ultimii ani. Mama sa este cercetător, iar tatăl său este profesor universitar.

În 2020, Theodor a uimit juriul de la „Românii au talent” cu calculele sale mentale, primind Golden Buzz de la Andi Moisescu și ajungând direct în semifinale.

Aritmetica mentală este o artă uimitoare de a efectua calcule matematice complexe folosind doar capacitatea mentală, fără a folosi un calculator.

Theodor este pregătit de cinci ani de Nomin Damdin, care este din Mongolia și în 2015 a fondat Nomin Jyuku, primul Centru de Educatie Japoneză din România, ce oferă copiilor o nouă metodă educațională, recunoscută la nivel mondial pentru efectele extraordinare în dezvoltarea creierului lor: metoda de Soroban și aritmetica mentală japoneză. Este trainer certificat de Federația Japoneză de Soroban din Japonia și unicul reprezentant al școlii japoneze de Soroban Houmei Jyuku, cu peste 70 de ani vechime în soroban.

Sorobanul este o numărătoare japoneză, un abac cu ajutorul căruia se pot efectua, cu viteză mare, diverse calcule matematice – adunare, scădere, înmulțire, împărțire și chiar operații mai complicate. Există două metode de calcul: soroban și aritmetica mentală. Dacă metoda soroban se referă la efectuarea calculelor pe această numărătoare japoneză, aritmetica mentală presupune efectuarea calculelor fără a folosi efectiv un soroban, ci doar imaginându-se unul.

”La început a fost ca o joacă, din pasiune pentru numere, apoi mi-a plăcut atât de tare metoda japoneză de calcul și atmosfera de la centrul de aritmetică mentală, că am început să am o viteză tot mai mare și să parcurg unul după altul nivelurile de soroban. Mi-a plăcut atât de mult, încât exersam și acasă cu plăcere, așa că am progresat foarte rapid. În plus, când am participat la Românii au Talent în 2020 și am primit un Golden Buzz de la Andi Moisescu, am devenit un fel de vedetă la școală. Acest lucru m-a ambiționat să fiu și mai bun”, a declarat Theodor Marcu pentru ”Adevărul”.

Theodor participă la concursuri internaționale de calcul mental din 2020 și de fiecare dată s-a întors cu premii, cum ar fi Premiul I la International Online Abacus Olympiad în India (2020), premiul al II-lea la Olimpiada de aritmetică mentală din Republica Moldova (2022) sau Premiul I la International Intellectual Championship din Turcia (2023).

