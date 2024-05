Un sătmărean implicat în scandalul de la Berchezoaia reținut pentru 24 de ore de polițiști

Ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Maramureş – Serviciul Ordine Publică – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, au pus în executare un număr de 14 mandate de percheziţie domiciliară, emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Baia Mare, într-un dosar având ca obiect presupusa comitere a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 107 alin. 11 lit. c din Legea nr. 46/2008, furt de arbori, prevăzută de art. 109 alin. 11 lit. c din Legea nr. 46/2008, folosire fără drept.