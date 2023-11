Vasilică Ceterașu reclamat la Poliție! O femeie îl acuză de agresiune sexuală și fizică

Asculta acest articol Asculta acest articol

Conform informațiilor noastre de până acum se pare că totul ar fi început în noaptea de vineri spre sâmbătă la un club din Baia Mare, unde era un super party organizat după premiera unui film românesc. Incidentul dintre băimăreancă și celebrul cântăreț s-ar fi produs într-un autoturism. Femeia a ajuns la Poliția Municipiului Baia Mare, dar și la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare pentru a primi îngrijiri medicale.

Și tot sursele noastre susțin că până la această oră Vasilică Ceterașu nu a fost audiat de polițiștii băimăreni. De altfel, noi l-am contactat telefonic pe cântăreț pentru a-și expune punctul de vedere. ”Nu. Nu. E prima oară când au așa ceva. Doamne ferește! Habar nu am. Dacă o să fiu citat sigur o să merg. Nu am avut niciun incident. Sunt camere acolo. Doamne ferește… Am soție, copii” a ne-a declarat Vasilică Ceterașu.

Ce spune IPJ Maramureș

Azi, 25 noiembrie, în jurul orei 04.30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare, au fost sesizați de către o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, ar fi fost agresată sexual și fizic de către un bărbat de 32 de ani din Oncești.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală și lovire sau alte violențe.

Noi am încercat să o contactăm și pe femeia care a depus plângere pentru a ne spune ce anume s-a întâmplat în dimineața zilei de sâmbătă, 25 noiembrie 2023. Până la această oră victima nu a răspuns solicitărilor noastre.

