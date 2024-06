Victor Ponta a venit la Satu Mare să susțină echipa Pro România

Asculta acest articol Asculta acest articol

Întâlnirea a avut loc la Vila Poesis și a fost condusă de Octavian Petric, președintele organizației sătmărene și candidat la Consiliul Județean Satu Mare.

De asemenea, au fost prezenți candidații Șimon Terezia (candidat la Primăria Pomi), Pop Vasile Cornel, Talpoș Mărioara, Martin Romulus (Candidat la Primăria Turț), Copil Gheorghe, Neculai Mureșan, Toth Attila și alții.

Victor Ponta i-a felicitat pe cei prezenți că au rămas fideli partidului Pro România și chiar au curajul să candideze la funcții de primari, consilieri județeni sau consilieri locali sub sigla Pro România. “Mă bucur că ați rămas fideli, însă din păcate pentru Satu Mare, se pare că veți fi mai aproape de Budapesta decât de București, în urma alegerilor din 9 iunie.

Îmi aduc aminte că în 2012 am câștigat Satu Mare cu USL, și a fost singura dată, pentru că am dus o campanie adevărată, PSD cu PNL au fost împreună cu adevărat, nu forțat. Acum sunt împreună, dar în teritoriu candidații celor două partide se iau la bătaie”, a declarat Ponta. El a mai subliniat că alegerile europarlamentare au fost îngropat de cele locale, pentru că politicienilor PSD – PNL le este rușine de lista care o prezintă alegătorilor.

Octavian Petric i-a povestit președintelui Victor Ponta ce spun oamenii din teritoriu. Aceștia își doresc ca Victor Ponta să mai candideze.

“Oamenii își doresc să se întoarcă Victor Ponta. Majoritatea proiectelor de anvergură din Satu Mare, cum ar fi de exemplu al treilea pod sau șoseaua de centură, au fost demarate pe vremea guvernării Ponta. De atunci nu s-au mai făcut proiecte de asemenea impact”, a declarat Octavian Petric.

Pe de altă parte, Victor Ponta a spus că se întâlnește cu miniștrii din guvernul actual, care “încearcă să crească toate taxele pe care le-am micșorat noi”. “Am făcut cel mai bun cod fiscal pentru dezvoltarea mediului de afaceri.

De atunci nu văd să se facă ceva bun, dimpotrivă. Oamenii de afaceri sunt nemulțumiți de deciziile din ultima perioadă. (…) Poate după acest an electoral, ne vom ocupa de proiecte majore. La nivel european nu vin vremuri bune, însă viața economică poate mai bună în funcție de ce votăm la toamnă, dacă în septembrie alegem mai bine ca acum.”

În concluzie, Octavian Petric a anunțat că își dorește ca la Satu Mare, Pro România să obțină măcar 5%, pentru a putea intra în Consiliul Județean.

În replică, Victor Ponta a promis că dacă se va obține acest scor, va veni la Satu Mare să sărbătorească alături de echipa condusă de Octavian Petric.

Comandat de PRO România – Organizația Județeană Satu Mare

COD mandatar financiar 21240019. Executat de SC Solpress SRL.

