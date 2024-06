Vizita princepelui Carol la Satu Mare din 1925

În octombrie 1925, Prințul Carol al României a onorat cu prezența sa manevrele militare din Satu Mare, un spectacol de forță și disciplină, culminând cu o defilare fastuoasă și o celebrare vibrantă a unității naționale în prezența liderilor locali și a mulțimilor entuziaste.

This content is for IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ PLUS 3 LUNI, IZ PLUS ANUAL, IZ Plus Lunar, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ <35, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, and IZ+ si Tiparit si PDF Lunar members only.