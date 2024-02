Zeci de participanți la Șezătoarea de Dragobete din Carei

Asculta acest articol Asculta acest articol

Cei prezenți au avut parte de cântece și voie bună, cimilituri și hore românești, însă șezătoarea nu s-a putut desfășura fără că părintele Calin Pop să nu spună mai întâi o rugăciune. “Tatăl nostru” a fost pe buzele tuturor participanților, de la mic, la mare, așa cum este obiceiul în astfel de zile de aleasă sărbătoare.

Gazda evenimentului din 24 februarie a fost ing. Daniela Ciută, președinte al organizației non-profit anterior menționată, fiind și cea care a adresat un cuvânt de bun venit celor care au ales să sărbătorească dragostea într-un mod autentic românesc.

“Astăzi va fi despre iubire, despre dragoste. Despre dragostea păstrării tradițiilor care, vedeți dumneavoastră, la poporul român au continuitate. Suntem aici, în zona Dacilor Liberi și atunci nu avem cum să nu marcăm sărbătoarea Dragobetelui, care era băiatul Babei Dochia și era numit “păstrătorul iubirii”.

Așa că, potrivit istoriei, am trecut prin numeroase vicisitudini și, uitati-vă că astăzi suntem toți, împreună. Pentru că dragostea ne-a adunat pe toți, aici, unii lângă alții, ca să marcăm sărbătoarea iubirii.

Sărbătoarea Iubirii se păstrează, cum spuneam, de veacuri, iar unii dintre păstrătorii acestor tradiții în această zonă este Asociațiunea ASTRA, care a sărbătorit anul trecut un secol de la înființare. Dacă părinții și bunicii noștri și străbunicii au reușit să păstreze nealterate tradițiile noastre, de ce nu le-am acorda și noi respectul cuvenit și mă bucur că în sală se află și tânăra generație care va putea să se inspire din aceste momente.

Așa că astăzi vom face o șezatoare tradițională, așa cum v-am obișnuit în fiecare an, doar că de fiecare dată mergeam într-o localitate și astăzi a venit rândul Careiului”, a precizat ing. Daniela Ciută, în deschiderea șezătorii tradiționale.

Jocuri care au stârnit voia bună și distracția

Moațele din Marna Nouă au “scuturat gardul”, acesta fiind ca un fel de ritual pentru a-i atrage pe feciori la șezătoare, căci nu au fost prea mulți. De asemenea, au jucat un joc de-a sărutatul, unde s-au dezvăluit simpatiile și antipatiile din sate, după cum se obișnuia odinioară. Moroșenii din Lucăceni au fost și ei prezenți, animând atmosfera, iar Monica Rusu, vocea de aur a moțenilor a asigurat o atmosferă deosebită prin cântecele de dragoste, interpretate ci multă măiestrie.

De Dragobete, la Carei s-a jucat în hore, dar și în perechi, românii sărbătorind dragostea așa cum au învățat de la părinții și bunicii lor.

Atmosfera a fost întretinută și de îndrăgita solistă Angela Munteanu, respectiv de către doi preoți care au cântat instrumental.

A fost o seară de neuitat, atât pentru mătușile venite din satele de moți din zona Careiului, dar și din municipiul Satu Mare.

Copiii îmbrăcați în haine populare, așa cum se cuvine la astfel de evenimente de suflet pentru toți locuitorii din zonă, și recitat poezii în spiritul sărbătorii pe care învață să o prețuiască de la an la an. Seniorii au avut în program numeroase cântece, strigări specifice la astfel de șezători, dar și jocuri menite a stârni voia bună și a da un plus de savoare serii organizate la Castel.

Seara a fost și una în care românii au dovedit că sunt uniți, mai ales când vine vorba de a întinde o mână de ajutor celor care au avut ghinionul să li se distrugă apartamentele într-o explozie, acum doi ani. Participanții au pus mâna de la mână pentru a-i ajuta pe careienii păgubiți, astfel încât să reușească să își reabiliteze mai repede locuințele.

Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată şi interesantă. Dragobetele îngemănează în esenţă sa atât începutul, cât şi sfârşitul – începutul unui nou anotimp şi al reînsufleţirii naturii, sfârşitul desfătărilor lumeşti, căci va începe Postul Sfânt al Paştelui, după cum a mai menționat ing. Daniela Ciută.

Ziua Iubirii la români a fost celebrată, la fel ca în anii anteriori, în cadrul unei șezători cu atmosferă tradițională autentică. Evenimentul “Petrece de Dragobete” este organizat anual de Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA, Despărțământul “Aurel Coza” Carei și Asociația Românilor Refugiați și Expulzați în 1940.

