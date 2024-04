Zuckerberg îl detronează pe Musk în lupta pentru supremația averilor globale

Asculta acest articol Asculta acest articol

Mark Zuckerberg l-a depășit pe Elon Musk, devenind a treia cea mai bogată persoană din lume, conform unui clasament recent, în care se situează după Bernard Arnault și Jeff Bezos. Aceasta marchează prima oară de la 2020 când Zuckerberg ajunge în top trei cei mai bogați oameni. Scăderea acțiunilor Tesla, influențată de anularea planurilor pentru un nou model mai accesibil și de scăderea livrărilor de vehicule, a contribuit la coborârea lui Musk pe locul patru în Bloomberg Billionaires Index. În contrast, averea lui Zuckerberg a crescut semnificativ, adăugându-și 58,9 miliarde de dolari în acest an, în timp ce Musk a pierdut 48,4 miliarde de dolari. Acum, Zuckerberg are o avere estimată la 186,9 miliarde de dolari, comparativ cu 180,6 miliarde de dolari, cât are Musk. Această schimbare evidențiază ascensiunea sectorului tehnologic, în special datorită interesului crescut pentru inteligența artificială, pe fondul scăderii popularității vehiculelor electrice. Meta a beneficiat de creșteri solide ale acțiunilor și de interesul pentru inițiativele sale în inteligența artificială, în timp ce Tesla a suferit din cauza scăderii cererii globale și a concurenței intense. În plus, rivalitatea dintre Musk și Zuckerberg a depășit sfera financiară, cei doi implicându-se în dispute publice, inclusiv provocări la lupte în cușcă, reflectând o competiție acerbă dincolo de cifrele nete ale averilor lor.