Cât se va întinde încetinirea creşterii economice în România?

Asculta acest articol Asculta acest articol

… din cauza măsurilor fiscale implementate pentru consolidarea fiscală, susţin analiştii OTP Bank, într-o analiză dată publicităţii pe 30 octombrie.

Potrivit analiştilor OTP Bank, la începutul anului 2024 tendinţa de creştere a PIB-ului se va îmbunătăţi spre o valoare anuală estimată de +2,7%, determinată de cheltuielile gospodăriilor (susţinute de creşterea salariilor reale), de creşterea consumului public şi de o revenire a dinamicii exporturilor.

„Economia locală înregistrează o creştere mai slabă decât se anticipase anterior, această încetinire fiind atribuită provocărilor din sectorul serviciilor şi din industrie, consolidării fiscale şi slăbirii activităţii în zona euro. Prognoza pentru a doua jumătate a anului este astfel influenţată de recentele evoluţii economice internaţionale, de tendinţele din zona euro, noile majorări de taxe locale şi evoluţia indicatorilor macroeconomici locali. Chiar dacă în prima parte a anului se estima că PIB-ul anual va ajunge la o creştere de aproape 3% în 2023, creşterea a fost mai lentă, îngreunată de un consum şi de exporturi mai slabe, pe fondul unor venituri reale erodate de inflaţie şi de deteriorarea situaţiei internaţionale în zona de producţie, şi a ajuns la doar 1,7% la jumătatea anului. Prin urmare, perspectiva de creştere economică pentru întregul an este de 1,9%”, se arată în analiza OTP Bank.

În acelaşi timp, inflaţia continuă să scadă şi este pe cale să ajungă la aproximativ 7,5% la finalul lunii decembrie, în timp ce în privinţa ratei dobânzii de referinţă nu vor exista evoluţii noi, BNR urmând să menţină rata actuală, susţin analiştii.

Performanţa PIB-ului din primul semestru a fost alimentată de sectoarele IT, construcţii şi servicii, în timp ce industria, care contribuie cu peste 20% la formarea PIB-ului, a avut o contribuţie negativă. Sectorul HORECA a avut un start bun în primul trimestru, dar a cunoscut o încetinire severă în al doilea trimestru.

La începutul anului 2024, tendinţa de creştere a PIB-ului se va îmbunătăţi spre o valoare anuală estimată de +2,7%, determinată de cheltuielile gospodăriilor (susţinute de creşterea salariilor reale), de creşterea consumului public şi de o revenire a dinamicii exporturilor, relevă analiza.

„Având în vedere evoluţiile din ultima lună, indicatorii din trimestrul al treilea sugerează că acum încetinirea creşterii va dura mai mult decât se anticipa. Creşterea redusă pe care am văzut-o până acum este determinată de cererea gospodăriilor, de o revenire bună a sectorului construcţiilor şi de o creştere uriaşă a cheltuielilor de investiţii, din care o mare parte este finanţată din fonduri externe nerambursabile. Aşteptările ar trebui să fie rezervate pentru finalul acestui an deoarece cheltuielile vor fi limitate de faptul că şi creşterea creditelor a continuat să slăbească, chiar dacă generarea de credite a revenit la tendinţele anterioare pentru segmentul corporate şi creditele de consum”, au menţionat analiştii OTP Bank.