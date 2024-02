Asculta acest articol Asculta acest articol

Turistul de 49 ani din Cluj Napoca, aflat impreuna cu alte 15 persoane la o tura in M-tii Tibles a fost evacuat si predat echipajului SMURD venit in sprijin iar la aproximativ 3 ore si jumatate de la initerea apelului de urgenta turistul cu probleme medicale era in drum spre unitatea medicala.

Actiune incheiata. Salvatorii montani s-au retras la baza Salvamont.