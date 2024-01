Inaugurarea primului Muzeu Etnografic la Satu Mare

Primarul Augustin Ferențiu realizează visul înființării unui muzeu etnografic în orașul Satu Mare, aducând astfel la viață arta populară autentică. Expoziția din cele două săli mari cuprindea o varietate de obiecte precum industria casnică, olăritul, unelte agricole și cărți vechi, oferind astfel publicului o incursiune în creațiile spiritului popular.

This content is for IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ PLUS 3 LUNI, IZ PLUS ANUAL, IZ Plus Lunar, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ <35, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, and IZ+ si Tiparit si PDF Lunar members only.