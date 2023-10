Obiectivele realiste contribuie la creșterea stimei de sine

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ce oportunitate excelentă de a reflecta, reîmprospăta și transforma niște vechi obiceiuri ce nu ne mai folosesc într-un nou stil de viață! Mulți dintre noi folosim noul an ca pe o oportunitate pentru a ne stabili noi obiective, dar pe măsură ce trec săptămâni, sau chiar luni de la stabilirea intenției, deseori descoperim că atingerea acestor obiective este surprinzător de greu de realizat. De câte ori ați început un an nou cu un plan în legătură cu exercițiile fizice spre exemplu, doar pentru a vă entuziasma până în februarie? Dacă la început cu toții am putut simți acel elan care ne dădea forță să mergem mai departe, am observat în nenumărate rânduri cum motivația scădea odată cu timpul.

Motivația este un lucru complicat, însă, doar pentru că v-ați luptat fără vreun rezultat în trecut nu înseamnă că nu puteți găsi succes în viitor. Motivația este ca un motor pe care îl putem regla astfel încât să ne putem satisface propriile interese.

Iată câteva aspecte relevante în ceea ce privește reușita cu succes a îndeplinirii noilor obiective.

1. Stabiliți un obiectiv de învățare în loc de un obiectiv de performanță

De obicei, atunci când ne stabilim obiective, ne gândim la ce vrem să atingem, ce praguri vrem să putem spune că am trecut. Astfel de exemple ar fi:“vreau să pierd 10 de kilograme”; “să alerg la un maraton”; “să obțin o promoție la locul de muncă” etc. Aceste obiective sunt specifice și concrete. Este bine, dar cercetările arată că stabilirea obiectivelor de performanță pe termen lung bazate pe rezultatele realizării poate să nu fie la fel de eficientă precum stabilirea obiectivelor pentru noile abilități pe care doriți să le învățați.

Studenții de la MBA care și-au stabilit obiective pentru abilitățile și cunoștințele pe care doreau să le obțină – cum ar fi învățarea în rețea în mod eficient – s-au simțit mai mulțumiți până la sfârșitul programului lor și au obținut GPA-uri mai mari în comparație cu colegii lor care și-au stabilit obiective bazate pe realizări precum obținerea unor note bune.

Așadar, să analizăm o alternativă la obiectivul de pierdere în greutate pe care tocmai l-am menționat mai sus. În loc să-ți stabilești un obiectiv de a pierde 10 de kilograme, unul mai bun ar putea fi să-ți îmbunătățești cunoștințele despre nutriție, învățând cinci noi rețete sănătoase pentru prânz. Nu numai că acest lucru oferă o țintă mai specifică, dar se simte mult mai ușor de atins.

2. Asigurați-vă că obiectivul este atașat la o valoare de viață

Cum te decizi asupra obiectivelor tale? Sunt acestea inspirate de ceea ce fac colegii tăi? Sunt stabilite de figuri autoritare din viața ta? Sursa obiectivelor tale are un impact mare asupra șansei de a le atinge. Un loc din care ar putea izvorî sunt propriile valori ale vieții tale.

Valorile nu sunt aceleași cu obiectivele. Imaginează-ți că navighezi cu o barcă pe ocean. Obiectivele sunt ca insulele la orizontul către care călătorești. Valorile sunt ca Steaua de Nord care te indică în direcția corectă. Însă Steaua de Nord nu este aceeași pentru toți atunci când vine vorba de valori. Este important să știi ce lucruri contează pentru tine în general, pentru a naviga cu ușurință.

Pentru unii, conexiunea socială este o valoare majoră a vieții. Poate pentru ei, un obiectiv bun ar fi să exploreze activități noi pe care le pot face cu prietenii lor, care ajută comunitatea. Un exemplu ar putea fi voluntariatul la un adăpost local pentru animale, ajutându-i să sprijine comunitatea și să împărtășească o experiență. Pentru unii, atingerea influenței și a puterii este o valoare de viață, caz în care obiectivul lor poate fi acela de a crea (sau de a învăța cum să creeze) o platformă publică mai vizibilă pentru influențarea opiniei publice. Pentru unii, a fi în comuniune cu natura este o valoare, astfel încât un obiectiv bazat pe valoare ar putea fi acela de a se apuca de grădinărit sau de a economisi bani pentru echipament de camping.

Întrebați-vă dacă obiectivele propuse se bazează pe valorile voastre cele mai înalte. Dacă nu, efectuați unele ajustări. Dacă obiectivul tău reflectă o valoare pe care o deții profund, vei avea mai multe șanse de succes decât dacă obiectivul tău este doar un alt „ar trebui” de pe lista ta de activități.

3. Construiți obiectivul despre o provocare, nu despre o amenințare

Dacă obiectivul vostru se bazează pe intimidare, este mai puțin probabil să îl atingeți decât dacă se bazează pe o provocare. Mai jos sunt câteva exemple:

Amenințare: dacă nu îmi scad tensiunea arterială, probabil că voi avea un atac de cord.

Provocare: vreau să-mi scad tensiunea arterială, astfel încât să îmi pot îmbunătăți calitatea vieții.

Amenințare: trebuie să mă ocup serios de studiu, deoarece nu voi trece semestrul dacă nu o fac.

Provocare: am nevoie să creez o nouă rutină de studiu pentru mine, astfel încât să pot deveni tipul de student care îmi doresc să fiu.

Amenințare: trebuie să-mi dau seama cum să nu apăs butoanele sensibile ale noului meu șef, pentru a nu continua să am o relație tensionată cu el.

Provocare: Vreau să-mi resetez relația cu noul meu șef, învățând noi abilități de comunicare.

Observați diferența? Versiunile de amenințare ale obiectivelor sună înfricoșător și definitiv. Dacă nu faceți progrese către obiectivul vostru bazat pe amenințări, s-ar putea să alegeți să evitați cu totul situația. Dar versiunile bazate pe provocări sunt mai pline de speranță și de perspectivă. Ele vă oferă mai mult o direcție spre care să tindeți.