Preoții oficiază sfinte rugăciuni în cimitire

Majoritatea parohiilor din județ comemorează morții în preajma zilei de 1 noiembrie. În Țara Lăpușului Iluminația are loc pe 4 noiembrie, iar în zona Chioarului de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sărbătoriți pe 29 noiembrie. În Maramureșul Istoric unii au comemorat morții de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie, din data de 26 octombrie. În cimitirele din Baia Mare, Iluminația are loc în prima sâmbătă din luna noiembrie. Catolicii au Luminația an de an pe data de 2 noiembrie.

Oamenii merg la căpătâiul celor dragi dispăruți din lumea aceasta pentru a le aduce veșnică pomenire. Cu lacrimi în ochi aprind lumânări și pun flori, iar apoi servesc un pahar de horincă cu cei apropiați de sufletul morților. Copilașii umblă pe la morminte pentru a primi gogoși, biscuiți, napolitane, bomboane, covrigi sau alte bunuri pe care oamenii le duc la cimitir. Preoții vor oficia parastase de pomenire, iar apoi, la solicitarea oamenilor, se vor îndreptat spre morminte pentru a sfinți cruci, troițe sau pentru a se ruga la căpătâiul celor trecuți în lumea celor veșnici.

Tot ce oferim de iluminație morții văd pe lumea cealaltă

Important de iluminație este oficirea parastaselor de pomenire. Unii preoți le fac în biserică, alții la capelele din cimitir, iar majoritatea le fac în aer liber la cimitire. Credincioșii scriu pe hârtie numele celor decedați pentru a fi pomeniți la această sfântă rugăciune. Pentru parastas oamenii duc o sticlă de vin, ca simbol de nemurire și prin generalizare, simbol a tuturor darurilor pe care Dumnezeu le-a adus oamenilor și un colac, ca simbol al hranei spirituale, pâinea vieții cum îi spunem lui Hristos din Euharistie.

În Maramureșul Istoric se oferea masă bogată pentru toată lumea. Convingerea este că tot ce oferă oamenii atunci, morții văd pe lumea cealaltă. Rugăciunea făcută cu luminile aprinse ajută la mântuirea sufletelor și luminează calea spre viața veșnică. De Ziua Morților se întorc la vatra străbună toți fiii satului, pentru a-și comemora strămoșii. Iluminația este totodată un bun prilej prin care se întâlnesc familia și rudele răspândite prin toate colțurile pământului. Se întâlnec prietenii din copilărie și găsesc prilejul de a depăna amintiri. Apoi, cu toții se îndreptă spre casa părintească unde iau masa, servesc un pahar de horincă după care se îndreptă spre casă pregătindu-se pentru o nouă săptămână de muncă.

V. Gherman