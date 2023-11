Programul parastaselor din cimitirele din Maramureș

Catolicii din Maramureș comemorează Ziua Pomenirii Morților pe 2 noiembrie. Cu această ocazie în locurile amenajate din cimitire, se va oficia parastasul solemn comun. Participă toți credincioșii care au rude decedate și îngropate în respectivul cimitir.

