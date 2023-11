S-a închis ediția printată Gazeta Sporturilor

Asculta acest articol Asculta acest articol

Ultimul număr a fost tipărit pe 1 noiembrie 2023, iar 9 posturi legate de distribuția și coordonarea ediției tipărite a publicației vor fi eliminate. Reprezentanţii companiei anunţă că jurnalistul Cătălin Tolontan nu se va mai ocupa de coordonarea editorială a ziarului, iar redacţia va fi relocată într-un nou spaţiu de birouri chiar zilele acestea.

Această decizie vine după un conflict recent între echipa editorială și conducerea companiei, care a inclus demiterea redactorului-șef, Cătălin Ţepelin.

Închiderea Gazetei Sporturilor pe hârtie este justificată de o scădere semnificativă a vânzărilor, cu 27% din 2018 până în prezent, precum și de creșterea costurilor pentru hârtie și serviciile de tipar.

Comunicatul integral – Ringier

„Gazeta Sporturilor mizează pe digital: brand-ul GSP renunţă la ediţia tipărită şi semnează un acord cu SNTV, cel mai important furnizor de conţinut video în materie de sport, pentru o nouă etapa, exclusiv digitală – era GSP.ro

Din cauza declinului drastic al vânzărilor înregistrate de ediţia tipărită a Gazeta Sporturilor, vânzări care au scăzut cu 27%, din 2018 până în prezent, precum şi a creşterii preţurilor la hârtie şi la serviciile de tipar, Ringier Sports Media Group (RSMG), proprietar al Gazeta Sporturilor şi GSP.ro, a decis să întreprindă o restructurare strategică. Consecinţa acestor transformări este inchiderea diviziei de print, care înregistrează în prezent pierderi majore. Concomitent cu inchiderea diviziei de print a Gazeta Sporturilor, RSMG îşi afirma decizia clară de a se concentra 100%, în viitor, pe platforma digitală GSP.ro. Ultima ediţie tipărită a Gazeta Sporturilor a fost publicată astăzi, 1 noiembrie 2023.

Această schimbare strategică reflectă evoluţiile recente, din industria media globală, şi este în conformitate cu manualul de acţiune al RSMG. Institutul Reuters menţiona, în lucrarea „Journalism, media and technology trends and predictions, 2023”: „In acest an, ne putem aştepta ca mai multe ziare să renunţe la producţia zilnică a variantei tipărite, din cauza creşterii costurilor de tipar şi a deprecierii reţelelor de distribuţie. În egala masura, este posibil să asistăm la următorul fenomen: din ce în ce mai multe titluri cu traditie vor trece la un model exclusiv online”.

Decizia de a se concentra doar pe digital, în cazul GSP, demonstrează angajamentul RSMG de a-si adapta cât mai riguros platformele de sports media la peisajul în schimbare rapidă al presei de sport, pentru a oferi cititorilor săi valoroşi informaţie prelucrata cu maximum de profesionalism, şi acoperire jurnalistica în pas cu vremurile.

Ramura digitală a Gazeta Sporturilor, platforma de ştiri sportive GSP.ro, se dezvoltă extrem de promiţător, demonstrând un mare potenţial de creştere. Cu peste 65 de milioane de afisari, peste 20 de milioane de vizite şi peste patru milioane de utilizatori unici pe lună, GSP.ro este deja cea mai influentă platformă media de sport din România. În comparaţie cu toate site-urile măsurate de SATI, GSP.ro beneficiaza de cea mai mare durata medie a timpului petrecut de utilizatori pe site.

În acord cu angajamentul său de evolutie constanta si diversificare a ofertei jurnalistice, GSP.ro a semnat un acord de cooperare strategică cu SNTV, serviciul de conţinut sport în format video al renumitei agentii Associated Press (AP). SNTV este un serviciu specializat în furnizarea de reportaje sportive premium şi ştiri video sportive adaptate nevoilor radiodifuzorilor şi editorilor digitali din întreaga lume. SNTV aduce telespectatorii mai aproape de pasiunea lor pentru sport, folosind chiar dispozitivele lor digitale. Peste 400 de companii media, din întreaga lume, folosesc conţinutul SNTV – inclusiv, începând de acum, platforma GSP.ro.

Asadar, incepand de astazi, utilizatorii GSP.ro vor avea parte de informaţii de maximă acurateţe si analize de profunzime, dintr-o gamă largă de competiţii, printre care Bundesliga, Cupa Angliei, Liga Portugheză, Liga Campionilor AFC şi multe altele. În plus, utilizatorii GSP.ro vor avea privilegiul de a viziona rezumatele principalelor meciuri europene de baschet din Euroliga, precum şi cele mai recente materiale video din campionatele NBA şi NCAA. Mai mult, în curând vom fi în masura sa difuzam imagini in exclusivitate de la evenimente sportive de top din întreaga lume. Şi acesta este doar începutul.

Decizia de a renunţa la ediţia tipărită a Gazeta Sporturilor a fost luată pe baza a numeroase analize. Situaţia economică dificila a brand-ului de presă sportivă cu o vechime de aproape o sută de ani, precum şi migrarea continuă a cititorilor şi a clienţilor de publicitate către platforma online, ne-au condus la concluzia ca e momentul sa acordăm prioritate absolută viitorului digital al Gazeta Sporturilor. Colaborarea cu SNTV este prima confirmare a forţei si impactului GSP.ro. Materialele video de foarte buna calitate vor sustine intentia GSP.ro de a livra utilizatorilor sai un conţinut de înalt profesionalism, ajutand echipa sa se concentreze pe nevoile celor mai exigenţi fani ai sportului.

Desfiinţarea ediţiei tipărite a Gazeta Sporturilor este însoţită de desfiinţarea a nouă posturi. Modificările de personal se referă exclusiv la poziţii direct legate de distribuţia si coordonarea ediţiei tipărite a Gazeta Sporturilor. Printre altele, Cătălin Tolontan, în prezent coordonator editorial atât pentru Gazeta Sporturilor, cât şi pentru Libertatea, nu se va mai ocupa de Gazeta Sporturilor şi se va concentra doar pe Libertatea, începând cu 1 noiembrie. Noua organizare a GSP.ro va fi substanţial mai flexibilă şi 100% în slujba noii abordări a RSMG, aceea digitală.

În plus, echipa editorială a GSP.ro se va muta într-un nou spaţiu de birouri, la începutul lunii noiembrie, semn clar al debutului unei noi etape, cea digitală. Acest demers nu numai că marchează deschiderea unui nou capitol, dar pune în valoare şi obiectivul ambiţios de a poziţiona GSP.ro ca pe un brand inovator, de digital sports media.”