Actrița care a interpretat rolul Fecioarei Maria are acum 72 de ani

Acolo ea a studiat drama la Academia Italia Conti timp de 5 ani. La vârsta de 13 ani, cariera ei de actriță pe scena teatrului a început. În tinerețe, pe când era încă o adolescentă, la vârsta de 15 ani, ea a jucat rolul Julietei, în filmului lui Zeffirelli care a devenit controversat pentru modernismul care a fost adus unei piese de-a lui Shakespeare la 400 de ani după ce a fost scrisă.

Datorită frumuseței și inocenței chipului ei, Olivia a primit rolul Fecioarei Maria în 1977, în mini-seria “Iisus din Nazareth”. Pe lângă rolurile sale consacrate, Olivia a fost și actriță de voce pentru mai multe personaje din jocurile Star Wars, precum Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars: Force Commander și Star Wars: The Old Republic. Hussey a fost diagnosticată cu cancer de sân în 2008, și a suferit o dublă mastectomie.

După ce a fost în remisie timp de aproape un deceniu, cancerul de sân a revenit în 2018, când a fost descoperită o mică tumoare care creștea între inima și plămânii ei. Ea a optat să se supună radioterapiei și chimioterapiei afirmând: „Refuzasem chimioterapia și tratamentul cu radiații în urmă cu 10 ani, dorind să evit acele otrăvuri, dar anul trecut nu am avut de ales și mi-au salvat viața. Tumoarea s-a micșorat, sper. Este de mărimea unui bob de mazăre și acum mă descurc bine. Sunt sănătoasă și fericită.” Memoriile Hussey, The Girl on the Balcony: Olivia Hussey Finds Life After Romeo and Juliet, a fost publicată pe 31 iulie 2018.

