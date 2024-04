Alain Delon a fost plasat sub tutelă judiciară

Asculta acest articol Asculta acest articol

Tribunalul din Montargis a examinat cererea de plasare sub tutelă a actorului, care se află sub protecţie judiciară din 25 ianuarie din motive de sănătate. La acea dată, avocatul actorului a alertat instanţa cu privire la necesitatea urgentă de a-l plasa sub tutelă.

„Acest lucru înseamnă că el nu mai are libertatea totală de a-şi gestiona bunurile şi deciziile pe care le-ar putea lua şi permite gestionarea unor aspecte medicale care îl privesc”, a adăugat aceeaşi sursă.

Presa franceză estimează averea lui între 50 de milioane și 250 de milioane de euro. Între 1960 și 1968 actorul era plătit cu un milion de franci (echivalent cu 1 mil. euro) pe film.

El a investit în artă, deținând tablouri ale unor artiști ca Dufy, Millet, Delacroix, Corot, Degas, Dürer, Géricault, Utrillo, Bourdelle, Sérusier, Daumier, Brasilier, Miro, Bugatti.

A renunțat la colecția de ceasuri în 2012 pentru 443.875 de euro, la o parte din armele sale de colecție pentru 200.000 de euro în 2014, iar în 2016, la vinurile sale, pentru 250.000 de euro. Anul trecut, în iunie, ultima sa vânzare de tablouri i-a adus peste 8 milioane de euro, dublu față de estimarea casei de licitații Bonhams Cornette din Saint-Cyr.

Audierea de vineri, 05 aprilie 2024, a durat puţin peste două ore şi la ea au participat fiica actorului, Anouchka Delon, avocatul acesteia, avocatul lui Alain Delon şi avocaţii lui Anthony şi Alain Fabien, cei doi fii ai acestuia.

Tutela consolidată – care poate dura 5 ani şi poate fi reînnoită o singură dată – prevede că tutorele are mandatul de a gestiona veniturile persoanei protejate, în acest caz Alain Delon. De mai multe luni, familia lui Alain Delon se află în conflict în ceea ce priveşte starea de sănătate şi ultimele dorinţe ale acestuia. Anthony, fiul cel mare al actorului, a acuzat-o pe sora sa, Anouchka, că i-a ascuns starea de sănătate precară a tatălui lor. De asemenea, ea a fost acuzată de Anthony şi Alain Fabien – al doilea frate al acesteia – că a vrut să-l ducă pe Alain Delon înapoi în Elveţia, deşi acesta spusese că vrea să moară în Douchy, Franţa.

Filmul „În plin soare” (1960), regizat de René Clément, l-a făcut cunoscut publicului larg pe Alain Delon, care s-a remarcat apoi şi în producţiile cinematografice „Rocco şi fraţii săi” (1960) şi „Ghepardul” (1963), ale regizorului italian Luchino Visconti, şi în lungmetrajul „Piscina” (1969), regizat de Jacques Deray.

