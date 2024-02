Apa carbogazoasă, dăunătoare sau benefică sănătăţii?

Protestul generalizat al angajaților caselor de asigurări de sănătate continuă și în această săptămână, anunță liderii Blocului Național Sindical și ai Federației Sindicatelor Caselor de Asigurări de Sănătate.

This content is for IZ Plus Lunar, IZ Digital+Print, IZ Duminica si IZ Plus 1 An, IZ Plus si Ziarul Digital 1 An, IZ+ si IZ PDF Lunar, IZ+ si IZ PDF 1 An, IZ+ si IZ PDF 3 luni, IZ+ si Tiparit si PDF Lunar, IZ+ si Tiparit si PDF 1 An, IZ+ si Tiparit si PDF 3 Luni, IZ+ si PDF <35 1 Luna, IZ+ <35, IZ PLUS ANUAL, and IZ PLUS 3 LUNI members only.