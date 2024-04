Asociația Caiac SMile din Satu Mare, recompensată cu un premiu de bune practici

Asculta acest articol Asculta acest articol

…, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu un premiu de bune practici în domeniu. În cadrul aceluiași eveniment, care a avut loc pe 10 aprilie, la sediul ministerului, au mai fost recompensate și alte asociații și ONG-uri din România pentru contribuția adusă promovării destinației turistice România în anul 2023.

”Pentru mine, acest premiu este o recunoaștere a faptului că suntem pe drumul cel bun, că ceea ce facem noi pentru promovarea turismului din România și a sportului pentru persoanele cu dizabilități este văzut și auzit, are un impact, schimbă destine. Până acum câțiva ani, era ceva de neconceput ca oamenii cu dizabilități să facă sport în orașele lor”, a declarat Ionuț Stancovici, președintele Asociației Caiac SMile.

Accesibilizarea plajelor de la Marea Neagră, următorul proiect al asociației

Pornind de la interesul crescut pe care l-a manifestat societatea pentru proiectul de accesibilizare a lacurilor, reprezentanții asociației din Satu Mare își propun să accesibilizeze și plajele de la Marea Neagră pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât turiștii să se poată deplasa pe nisip și să intre în apa mării folosind scaune special adaptate, dar și folosind stand up paddle adaptate. În acest sens, antrenorii și voluntarii vor fi prezenți o lună pe litoralul românesc, în această vară. Acest nou proiect se va desfășura în colaborare cu Ministerul Turismului.

Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la sportul de masă

Asociația Caiac SMile și-a propus să faciliteze accesul persoanelor cu dizabilități la sportul de masă, indiferent de anotimp, și să accesibilizeze pârtii și lacuri astfel încât oamenii cu nevoi speciale să poată schia sau să poată vâsli din caiac.

Programul ”Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”, demarat în anul 2022, prin intermediul căruia persoanele cu dizabilități au fost încurajate să experimenteze vâslitul din caiac, pe lac, s-a extins la nivel național și a devenit motorul următorului proiect ambițios al asociației: acela de a accesibiliza toate lacurile din România pentru persoanele cu dizabilități. Acestea vor avea ocazia să încerce, ca sport de agrement, paracanoe, cu dispozitive special adaptate pentru fiecare tip de dizabilitate.

”Caiacul este un sport care poate fi practicat de oricine. Am avut beneficiari care au fost alături de noi an de an și care au ajuns să vâslească singuri din caiac. Suntem foarte mândri de ei, de tot ce au reușit și de ce au demonstrat tuturor. Una dintre nevoile primare ale oamenilor este apartenența la o comunitate în care să se simtă protejați, susținuți și încurajați astfel încât să se poată dezvolta armonios din toate punctele de vedere. Ne dorim să ajutăm la reclădirea încrederii în forțele proprii prin susținerea sentimentului de implicare activă și apartenență la societate”, spune Ionuț Stancovici, președintele asociației Caiac SMile.

În ceea ce privește sporturile de iarnă, asociația Caiac SMile a reușit dotarea principalelor 10 pârtii din România cu monoschiuri – dispozitive speciale pentru persoanele cu dizabilități, dar și instruirea monitorilor de schi din stațiunile respective pentru a manevra aceste dispozitive și a-i ajuta pe cei care doresc să schieze. ”Am reușit să achiziționăm 13 monoschiuri pentru persoanele cu dizabilități, mult peste ținta pe care ne-am stabilit-o la începutul drumului. Scopul nostru este să oferim șansa cât mai multor oameni speciali să se bucure de sport și să demontăm prejudecata conform căreia oamenii cu dizabilități nu pot face sport. Sigur că pot! Am demonstrat acest lucru de-a lungul anilor”, a adăugat Ionut Stancovici.

Mai amintim că asociația Club Sportiv Caiac Smile este înființată în anul 2018 cu sfera de activitate în domeniul sportului. Pe lângă promovarea caiacului la nivel de sport de performanță, misiunea ei este de a îmbunătăți calitatea vieții membrilor comunității aflați în dificultate prin implicarea activă în proiecte sociale.