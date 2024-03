Atacați în miez de noapte de doi bărbați înarmați cu un topor și o țapină. ”Ne-am ascuns sub pat în ultima cameră!!!”

Asculta acest articol Asculta acest articol

Totul ar fi pornit de la mai vechi divergențe între victime și unul dintre vecinii ei. ”L-au prins fără permis polițiștii și a zis că eu l-am pârât. Dar nu este adevărat” susține femeia.

”În noaptea de marți spre miercuri, pe la ora 12 noaptea, noi dormeam. Eu și cu concubinul meu. Și am auzit bubuituri în geam. Când ne-am uitat unul dădea cu țapinul și unul cu toporul. L-am cunoscut, vecin aici de la care am două mesaje. Unul de la nevasta-sa în care spune că ne-am pus cu cine nu trebuia și el prin telefon m-a amenințat. L-am dat la poliție. O venit poliția atunci noaptea. Noi după ce o dat cu pietre în geam ne-am dus în ultima cameră la băiat și ne-am băgat sub pat. Am ridicat fundul ăla de la pat și ne-am băgat acolo și ultima dată când o fost la ușa aia, o venit nevastă-sa și l-o dus acasă. O zis hai acasă că vine poliție” ne-a declarat femeia atacată în propria casă.

În interiorul casei atacatorii au distrus tot ce le-a ieșit în față. Au spart ușile interioare cu securea, au spart ghivece cu flori, au răsturnat totul. Mai mult, autoturismul oamenilor ce era parcat în curte a fost avariat: parbrizul a fost spart iar cauciucurile au fost tăiat. Până și câinele din curte a fost tăiat cu țapina!

Ce spune Poliția

Conform informațiilor oficiale furnizate de biroul de presă al IPJ Maramureș reiese faptul că polițiștii din Moisei au fost sesizați despre incident. ”În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere” a precizat Florina Meteș, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.