Automobilul electric, o promisiune falsă pentru salvarea planetei

Realitatea arată exact invers. “Maşinile Tesla ar putea să conducă la creşterea poluării din Hong Kong”, a scris recent Bloomberg, deoarece peste jumătate din energia electrică este produsă în centrale pe cărbune. Studiul de la Sanford C. Bernstein citat arată că “emisiunile totale de dioxid de carbon ale maşinilor electrice sunt cu 20% mai mari decât ale celor pe benzină”.

Electricitatea folosită este deseori obţinută din cărbune

Autorii studiului mai arată că “introducerea automobilelor electrice are sens doar acolo unde intensitatea de carbon a producţiei de energie electrică este scăzută”, iar “în Hong Kong şi China, vehiculele electrice contribuie de fapt la creşterea poluării, în timp ce contribuabililor li se cere să le subvenţioneze”.

O analiză deosebit de critică a tendinţei de promovare cu orice preţ a automobilelor electrice, prin facilităţi fiscale şi subvenţii, a prezentat profesorul Bjorn Lomborg în cotidianul The Telegraph.

În articolul din The Telegraph, profesorul danez demontează sistematic cultul apărut în jurul unei maşini inexistente, dar care “va schimba lumea”, după cum a declarat Elon Musk, preşedintele companiei Tesla.

Este vorba, bineînţeles, despre Tesla 3, pentru care s-au făcut deja aproape 400 de mii de comenzi şi a cărei producţie trebuie să înceapă în a doua jumătate a anului viitor.

Deşi automobilele electrice au “emisiuni zero” în sine, Lomborg aminteşte că “electricitatea folosită este deseori obţinută din cărbune, adică maşinile contribuie la creşterea poluării” şi îl citează pe Vinod Khosla, un investitor cunoscut în sectorul energiei verzi, care subliniază că “maşinile electrice sunt propulsate de cărbune”.

În aceste condiţii, o creştere cu 10% a numărului maşinilor pe benzină din SUA va conduce, până în 2020, la creşterea numărului deceselor cauzate de poluare cu 870, în timp ce numărul deceselor suplimentare determinate de o creştere similară a numărului automobilelor electrice va fi de 1.617.

Profesorul danez mai scrie în The Telegraph că subvenţiile la nivel global pentru maşinile electrice au ajuns la echivalentul a 9 miliarde de lire sterline, în condiţiile în care emisiunile de dioxid de carbon au fost reduse cu 3,3 milioane de tone, adică s-a obţinut o reducere a temperaturii de 0,00001 grade Celsius până în anul 2100.

Prin articolul său din cotidianul britanic, alături de articolele ştiinţifice publicate, profesorul danez nu îşi exprimă opoziţia necondiţionată faţă de automobilul electric. Dimpotrivă, Lomborg consideră că “automobilele electrice sunt o idee bună, dar numai dacă pot face faţă competiţiei, probabil până în 2032”. Până atunci, “risipirea a miliarde de lire sterline din banii publici pentru jucării ale celor bogaţi este o prostie”.

Într-un articol publicat în revista Global Policy (n.a. “Impact of Current Climate Proposals”, vol. 7, nr. 1, februarie 2016), unde utilizează modelul standard pentru schimbările climatice, MAGICC (Model for the Assessment of Greenhouse-gas Induced Climate Change), profesorul danez arată că “impactul promisiunii de reducere a emisiunilor, chiar şi în varianta optimistă, este scăzut”.

În opinia sa, “subvenţionarea surselor regenerabile ineficiente de energie este prea costisitoare şi nu funcţionează”, iar statele ar trebui să se concentreze mai mult pe finanţarea directă a cercetării şi dezvoltării surselor alternative de energie, astfel încât să fie forţată reducerea costurilor energiei verzi.

Bineînţeles că o astfel de propunere ar avea şanse mult mai mari de reuşită dacă guvernele ar renunţa, simultan, atât la facilităţile fiscale acordate producătorilor de combustibili clasici, cât şi la subvenţionarea energiei verzi, ale cărei costuri afectează, de cele mai multe ori, tocmai păturile sociale defavorizate. Sumele astfel “eliberate” şi alocate, apoi, direct cercetării ar fi impresionante.

Din păcate, nebunia energiei verzi a cuprins şi guvernele, mai mult sau mai puţin tehnocrate, ale României.

Eşecul grandios al stimulării producţiei de energie verde nu a fost de ajuns. Acum se doreşte şi stimularea achiziţiei de automobile electrice cu sume comparabile celor din ţările dezvoltate.

Un proiect de lege dezbătut în Parlament arată că noile achiziţii ale firmelor de transport public, inclusiv taxi, trebuie să includă o cotă de cel puţin 30% de maşini electrice sau pe gaz începând din 2020, după cum scrie presa financiară online, iar maşinile achiziţionate de stat vor fi 20% electrice sau hibride.

Ministrul Mediului, în loc să facă ceva pentru oprirea jefuirii sistematice a pădurilor, este preocupat de acordarea unor bonusuri de 6.000 de euro pentru achiziţionarea automobilelor electrice prin programul “Rabla Plus” şi subvenţionarea reţelei de alimentare.