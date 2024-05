Biserici arhipline la slujbele tuturor cultelor care au sărbătorit Rusaliile

Asculta acest articol Asculta acest articol

….. care au participat duminică, 19 mai, la slujbele de Rusalii.

Ziua de Rusalii este o sărbătoare creștină de importanță majoră, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Paști, în această zi fiind celebrată pogorârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. Făcând parte din sfera sărbătorilor legate de Învierea Domnului, data acesteia, la fel ca și a Paștelui, este mobilă. Astfel, conform datinilor creștine care folosesc calendarul gregorian, data Rusaliilor se stabilește undeva între 10 mai și 13 iunie, în funcție de data la care este sărbătorit Paștele. Duminica de Rusalii este de fapt ziua de naștere a Bisericii creștine, întrucât în această zi a luat ființă în chip văzut această instituție divino-umană, întemeiată în chip nevăzut, odată cu jertfa Mântuitorului pe cruce.

La catolici, la anumite biserici, în duminica de Rusalii, respectiv în jurul acestei sărbători, se oficiază prima împărtășanie, iar la altele miruirea tinerilor, eveniment care reprezintă momentul “maturizării spirituale”. La reformați, tot în preajma Rusaliilor, acolo unde este posibil, în duminica premergătoare sărbătorii are loc confirmarea tinerilor, cu semnificație similară ca și miruirea la romano-catolici. Înainte de masă, în oraș s-au putut vedea mici miri și mirese, care se îndreptau cu emoții spre biserici pentru a-și mărturisi prima dată în viață micile lor păcate și a-L primi în sufletele lor pe Isus, prin Sfânta Cuminecare.

În duminica de Rusalii, în 20 mai, pe raza Diecezei Romano-Catolice de Satu Mare, patru biserici și-au prăznuit hramul: bisericile Sfântul Spirit din Satu Mare, din Atea, Carei și de la Nistru.

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc

Tot de sfera sărbătorilor de Rusalii se leagă și cel mai mare hram din Europa Centrală și de Est, cel de la Șumuleu Ciuc (lângă Miercurea Ciuc), la care, indiferent că e caniculă sau plouă, ori e furtună, an de an sosesc sute de mii de pelerini, catolici și nu numai, atât din țară, cât și de peste hotare.

Acest eveniment are loc în preziua sărbătorii, în sâmbăta de Rusalii, dar pelerinii încep să sosească în zonă încă de miercuri-joi.

La slujba de hram au participat și preşedintele Ungariei, Áder János, cu soţia sa, dar şi oficiali ai Guvernului de la Budapesta, în calitate de pelerini. Printre participanți s-a mai numărat și vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt. La fel ca și în anii trecuți, peste 2.000 de pelerini au plecat cu autocare și convoaie de autoturisme personale la acest eveniment și de la Satu Mare, de la diverse parohii, dar credincioșii s-au dus și în grupuri mai restrânse, cu mașini proprii sau cu trenul.

Unii dintre pelerini au rănas și pe duminică, au participat la noaptea de veghe, la procesziune, precum și la Sfânta Liturghie de Rusalii.

