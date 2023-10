Boloș: E nefiresc ca un pom de Crăciun cu iluminat artificial să depășească 10.000 lei

Asculta acest articol Asculta acest articol

”E nefiresc ca un pom de Crăciun cu iluminat artificial să depășească 10.000 lei”, spune ministrul.

Ordonanța de Urgență privind reducerea cheltuielilor în administrație a fost adoptată în ședința de guvern de vineri, 27 octombrie.

Ministrul Finanțelor a declarat că pentru a ne respecta pe cât posibil țintele asumate, a fost nevoie de acest pachet de măsuri suplimentare.

”Pentru a ne respecta, pe cât posibil, țintele asumate și programul de convergență pe care îl avem aprobat de către Comisia Europeană, a fost nevoie de acest pachet de măsuri suplimentar și, după cum vedeți, de această dată nu mai avem în vedere măsuri fiscal-bugetare care să afecteze contribuabilii și, de această dată, statul este cel care face aceste eforturi și raționalizează cheltuirea banului public astfel încât să ne putem respecta angajamentele față de instituțiile europene”, a spus ministrul Finanțelor, Marcel Boloș în cadrul briefing-ului de presă susținut la finalul ședinței de guvern.

Ordonanța de urgență are trei direcții de măsuri, iar cea de-a treia direcție este cea referitoare la autoritățile publice centrale și locale.

”De ce acest lucru? Pentru că deja este de notorietate faptul că, în ultimele luni ale anului, nivelul cheltuielilor de funcționare, dar și cel privitor la investiții, mai ales cele care sunt finanțate din bugetul de stat și din bugetele locale, acestea înregistrează nivelul record de cheltuială. Iar, cum am menționat acum, România are nevoie să prioritizeze investițiile care sunt cu finanțare din fonduri europene și din Planul Național de Redresare și Reziliență și acestea să fie în parametrii de execuție pe care îi are fiecare proiect și să putem să absorbim cât mai bine banii europeni pe care România îi are la dispoziție.” a spus ministrul Boloș.

Potrivit ministrului este de notorietate că în ultimele luni ale anului cresc cheltuielile.

”În lunile noiembrie și decembrie aceste tipuri de cheltuieli de funcționare sau, cum sunt cunoscute ele, cheltuieli cu bunurile și serviciile, precum și aceste cheltuieli cu investițiile – și aici mă refer la investițiile care au finanțarea din bugetul de stat și din bugetele locale – acestea sunt cele care înregistrează creșteri de câte trei, patru, chiar cinci ori față de nivelul mediei din cursul anului”, a subliniat ministrul.

Ministrul Finanțelor vrea decență în cheltuirea banului public.

”E nefiresc ca un pom de Crăciun cu iluminat artificial să depășească 10.000 lei sau diferite figurine, cu tot felul de luminițe pe ele, să aibă prețuri exorbitante. Eu nu spun că toată lumea procedează la fel, să nu se înțeleagă acest lucru, dar spun că trebuie să avem, totuși, o decență”, a avertizat ministrul.