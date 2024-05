Caravana „Împreună hrănim speranța” s-a bucurat de un real succes

Asculta acest articol Asculta acest articol

După sortarea și împachetarea produselor, a venit rândul distribuirii donațiilor către persoanele aflate în nevoie. Pe parcursul a celor trei zile, sute de pachete cu alimente au fost împărțite vârstnicilor, copiilor și adulților din categoriile defavorizate, caravana „Împreună hrănim speranța” deplasându-se la domiciliul beneficiarilor din Satu Mare, Baba Novac, Medișa și Botiz.

“Au fost zile pline de trăiri și emoții, în care am cunoscut oameni deosebiți, am dăruit alimente, zâmbete, speranță și am primit în schimb recunoștință și povești de viață emoționante – o experiență extraordinară!”, a declarat unul dintre membrii Clubului.

Prietenii de la Ford West Satu Mare și Ford Ranger au fost partenerii de mobilitate ai caravanei, iar reprezentanții Rotary le mulțumește mult pentru suport!

“Mulțumim tuturor celor care au facilitat realizarea acestui proiect: donatorilor si voluntarilor, Banca Pentru Alimente Oradea precum și Direcția de Asistență Socială Satu Mare”, au mai declarat membrii sătmăreni ai Clubului.

