Ciolacu: Îmi depun mandatul dacă PNL iese de la guvernare

Asculta acest articol Asculta acest articol

În replică, președintele PNL, Nicolae Ciucă are un mesaj pentru guvernanți. Tensiunile din coaliție sunt generate de neînțelegerile dintre PNL și PSD privind comasarea alegerilor. Liberalii vor comasarea alegerilor.

PSD vrea să stabilească calendarul alegerilor pentru tot anul

După ce luni, cele două partide n-au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor, mai mulți liberali au vorbit despre posibilitatea ieșiri PNL de la guvernare.

Întrebat la Roma cum comentează faptul că unii liberali au propus ieşirea de la guvernare, premierul Marcel Ciolacu a spus: “Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul preşedinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuţie inclusiv cu preşedintele României că vom duce această coaliţie şi această guvernare cel puţin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate având un scor electoral de 20% şi ni se pare normal să avem în continuare prim-miniştri sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită”.

De asemenea, premierul susține că din punctul său de vedere o comasare a alegerilor este posibilă numai dacă se va ajunge la un acord pentru un program al tuturor scrutinurilor din acest an electoral.

“În momentul în care vom avea un program pentru toate alegerile pentru tot anul electoral, în momentul acela este posibil să avem şi comasare. Nu aş duce discuţiile în zona de negocieri politice. Eu îmi doresc ca şi prim-ministru să dau tot ce înseamnă modificare legislativă pentru tot anul electoral. Nu pe bucăţi, nu facem acum o comasare, pe urmă ne mai gândim cum facem abordarea alegerilor. Am intrat într-un joc că românii nu mai înţeleg nimic. (…) În acest moment avem un calendar. Eu nu voi schimba calendarul electoral decât pentru întreg anul”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă în momentul de faţă există un calendar, premierul a spus: “Cel existent, pe 9 iunie (europarlamentarele n.r.), pe 29 septembrie localele, ultima duminică din noiembrie turul unu, la prezidenţiale, ultima sâmbătă din noiembrie, pe data de 30, că nu se poate 1 decembrie, alegeri generale, şi prima duminică din decembrie, pe 8 decembrie, turul doi la prezidenţiale. Aşa este legea în acest moment şi aşa este calendarul conform legii”, a declarat Ciolacu. În replică, președintele Senatului, președintele PNL, Nicolae Ciucă le-a transmis un îndemn guvernanților. ”Am intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate. În politică, în guvern, în societate.

Îndemn guvernanții care au uitat această motivație în ultimii ani să își reamintească de angajamentul lor, să își aducă aminte ce ne-am propus să realizăm pentru români și pentru țară, în vremuri complicate.

În contextul acestor zile, saturat de discurs politic, să nu uităm că suntem aici pentru oameni. Nu pentru noi și nu pentru funcții.

Să ne amintim ce le-am promis românilor. Nu am promis nimănui conflicte, nu asta e menirea noastră aici,” a scris Ciucă pe Facebook.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu speră ca liberalii să înțeleagă decizia PSD de a stabili un calendar care să cuprindă toate algerile programate a se derula pe parcursul acestui an.

“Din 95% da, ne-am mutat la 95% nu, vedem în discuţia de mâine care ar trebui să fie ultima sau printre ultimele, pentru că nu mai este timp pentru toate modificările legislative şi tehnic sunt foarte multe lucruri de făcut. Colegii noştri de la PNL ar trebui să înţeleagă decizia PSD de a ieşi din aceste negocieri cu un calendar anual, care e corect şi pentru oameni şi pentru toată lumea. Noi am anunţat prin Marcel Ciolacu de la începutul lui februarie că nu vom ieşi din aceste negocieri decât cu un calendar pe 2024, colegii de la PNL au ieşit din şedinţa forului lor de conducere cu un mandat pentru luna de negociere iunie. Deci undeva discutăm pe paliere diferite. Poate acum, dacă au un mandat mai flexibil, vor înţelege că nu putem merge doar un deal în iunie, după care ne întâlnim pentru un deal în septembrie, nu funcţionează aşa”, a afirmat senatorul Romaşcanu.