Ciorile îşi lasă „ştampila” pe bănci, dar şi pe hainele trecătorilor neatenţi

Asculta acest articol Asculta acest articol

”Am avut o rudenie internată în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Satu Mare. Mi-am propus să o vizitez, dar până a putea intra la vizită, am considerat că pot să rămân câteva minute pe o bancă în parcul din faţa Spitalului. Furat de gânduri, am ignorant prezenţa ciorilor în arborii înalţi din vecinătate şi m-am ales cu o surpriză precum „ştampila” acestor păsări care şi-au găsit loc de cuibărit tocmai în zona cu banănci, tocmai pe haine. Vă puteţi închipui senzaţia trăită. Abia atunci am privit cu atenţie în jur. Am observat că există mai multe bănci care sunt „ştampilate” de ciorile din arbori, asemeni hainei mele. Cine trece prin zonă poate vedea cu uşurinţă că aleea ce duce spre intrare în cartierul Micro 15, cel puţin pe jumătatea dinspre spital, este plină de excrementele păsărilor. Culmea este că aceste păsări care produc atâta disconfort oamenilor, au o viaţă mai lungă de 100 de ani, considerabil mai mare decât viaţa unui om şi se bucură de protecţie din partea ornitologilor şi a autorităţilor, în vreme ce noi suntem lipsiţi de protecţie şi de atenţie. Mă întreb dacă nu s-ar putea lua primăvara măsuri de a înlătura aceste păsări din zonele frecvent circulate, pentru a nu cuibări acolo. Nu am nimic cu ele, dar când te trezeşti „ştampilat” de păsări, te apucă toţi nervii şi ai fi gata să te cerţi cu cei care protejează aceste păsări, ignorând omul care adesea este obligat să circule prin această zonă, dar şi prin altele populate de ciori. Nu ştiu dacă există o soluţie eficientă, dar cu siguranţă s-ar impune măsuri de a le scoate din parcurile frecventate de copii şi de adulţi.”