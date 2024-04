Clotilde Armand, trimisă în judecată pentru că s-a pus manager de proiect

Asculta acest articol Asculta acest articol

… de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, fiind acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect finanţat cu fonduri europene.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, în perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1, s-a desemnat manager al proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”.

Clotilde Armand a emis patru dispoziţii care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizaţiilor lunare în sumă totală de 18.720 lei (venituri brute). Clotilde Armand a declarat că trimiterea sa în judecată reprezintă un “caz penibil”, deschis la plângerea fostului edil al Sectorului 1 Dan Tudorache, cu acuzaţii “ridicole”. “În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La două ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală. Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.